Минус 10 тысяч евро. Украинцы теперь могут официально купить Tesla Model 3

Tesla Model 3 теперь можно официально заказать в Украине

Украину добавили в список стран, в которых можно заказать Tesla Model 3 на официальном веб-сайте компании. Самая дорогая версия модели будет стоить почти 49 тыс. евро.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

"После двух лет переговоров, Украину внесли в список для возможности заказа Tesla Model 3! Теперь не надо выбирать Польшу, как наиболее соседнюю страну! Не пользуйтесь посредниками, резервируйте на сайте: https://www.tesla.com/en_EU/model3/reserve Также о стоимости, приоткрылись некоторые цифры на самую дорогую Model 3 с наибольшей батареей, благодаря отсутствию НДС в Украине, мы сэкономим 10204 евро и цена будет 48595 евро, это та, которая в США стоит $65 тыс. (перед налоговыми льготами), привет любителям привозить Третью Тесла с США", - написал Назар в соцсети.

Двумоторная полноприводная комплектация Model 3, о которой писал Назар, имеет запас хода около 500 км, максимальную скорость в 233 км/час и разгоняется до сотни за 4,8 секунды.

Cогласно информации главы Tesla Club Ukraine, купить Tesla Model 3 украинцы смогут уже с начала следующего года.

Напомним, что компания Tesla продает свои автомобили через официальный веб-сайт и только для определенных стран, поэтому жителям Украины приходилось заказывать машины либо через посредников, либо через другие страны.

Почему Model 3?

Как известно, Model 3 является cамой дешевой моделью из линейки Tesla, за что ее ознаменовали "бюджетной". Вероятно поэтому модель стала доступна и для украинцев.

Два месяца назад, глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что с учетом федеральных и государственных льгот в Калифорнии, стоимость Model 3 снизилась до $35 тыс.

Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2018

В Tesla посчитали и экономию на топливе, вместе с которой стоимость автомобиля снижается еще на пару тысяч долларов.

Цену удалось снизить за счет более слабой батареи, которая обеспечивает запас хода в 420 км вместо 500 км. Модель также доступна в варианте только с задним приводом, вместо полного.

Ранее НВ писало, что в середине октября 2018-го, Tesla выпустила 100 тыс. Model 3 и вышла на график 5 тыс. авто в неделю.

Что это значит для Tesla в Украине?

Cогласно данным аналитической компании IRS Group, по состоянию на первое декабря 2018-го в Украине зарегистрировано 10186 электромобилей. Абсолютное большинство из них - 70% - припадет на Nissan Leaf.

Часть Tesla Model S составляет всего 4%, - чуть более 400 автомобилей.

Как рассказал НВ представитель компании Ecofactor Владимир Кулик, украинские покупатели Tesla делятся на две категории: те, кто ищет конкретно новую машину и те, кто покупает бывшие в употреблении автомобили.

По словам эксперта, для первых откроется больше возможностей для заказа новых авто, а также появится надежда на открытие официального сервиса в Украине. Любители старых Tesla, в свою очередь, тоже остануться в плюсе, поскольку цены на машины прошлых поколений будут снижаться и предложения будут теперь не только в CША.

"Глобально, учитывая более доступную цену Tesla Model 3 и её технологичность, наполнение рынка, как в США, так и в Европе, будет катализатором для снижения цен на Tesla Model S, так как акцент спроса сместиться именно в сторону Model 3", - объясняет Владимир.

Кроме этого, специалист напоминает и о проблеме официального обслуживания, из-за которой должны значительно упасть цены на б.у. Tesla Model 3 из США, в сравнении с европейской версией, на гарантии, соответствующим портом зарядки и стандартами.

"Цена новой Tesla для украинцев не поменяется, и, в отличие от других стран, она у нас привлекательная, учитывая льготы", - говорит Владимир Кулик. "Рынок Tesla как был, так и останется, просто теперь он станет более структурный и конкурентный".

Напоследок, эксперт выделяет и негативные факторы официального заказа Tesla в Украине: поскольку любой сервис Tesla не возьмет на обслуживание машину не своего региона, в нашей стране будут процветать неофициальные станции обслуживания.