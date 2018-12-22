Элегантный бульдозер. Тест-драйв Toyota Highlander

Престижный автомобиль с просторным салоном и огромным багажником. Мощный, но прожорливый бензиновый двигатель (дизельной версии нет). И совершенно конский ценник. Это - Toyota Highlander. Кому и почему стоит присматриваться к этому автомобилю?

Я люблю большие машины. Они внушают чувство спокойствия и уверенности. В них всегда чуть расслабленнее чувствуешь себя за рулем. Да и пассажирам спокойнее. И комфортнее. Если, конечно, это не доисторический рамный внедорожник, который на кочках норовит вытрясти из пассажиров пломбы.

И хотя я сам езжу на седане вполне средних размеров, мысль о том, чтобы купить в семью еще одну машину побольше посещает меня с завидной регулярностью. Если точнее, то после каждого теста крупного автомобиля.

Например, такого как Toyota Highlander.

Toyota Highlander - Как едет?

Большой и слегка ленивый бегемотик - вот мое основное впечатление от ездовых качеств Highlander после недели езды. Ну и прожорливый, конечно, но об этом подробнее ниже.

Highlander едет вальяжно, проявляя к комфорту своих пассажиров намного больше почтения, чем к "драйверским" наклонностям водителя.

И в этом главная хохма - если таковых не имеется, и водитель отнюдь не "гонщик", то Highlander может показаться изумительно приятным во всех отношениях автомобилем. Подвеска мягко глотает неровности, руль легкий, педаль газа слегка ватная. Ну просто едешь и отдыхаешь.

А вот если хочется ездить быстро с резкими перестроениями, то Highlander может стать разочарованием, как и большинство Тойот.

Мощный двигатель, конечно, способен придать тяжеленной машине неплохое ускорение, но для этого нужно как следует "наступить" на педаль и преодолеть сопротивление не очень расторопной АКПП.

Быстро ездить на Highlander приятно только по прямой. В поворотах автомобиль склонен к кренам, приходится подруливать, чтобы удерживать его на траектории. Ну а играть в "пятнашки" на трассе - удел для людей с крепкими нервами.

Идеальный сценарий быстрой езды на Highlander - дальние поездки по хорошим дорогам. На скоростях выше 100 км/ч тяжелую машину прижимает к дороге, за рулем не напрягаешься вообще. Шумоизоляция весьма неплохая, так что будто не едешь по дороге, а летишь бизнес-классом. Жаль, стюардессы, подающей джин-тоник, нет ни в одной комплектации Highlander :)

Не стоит думать, что Highlander - настоящий внедорожник. Нет, если вам действительно нужно форсировать реки и месить грязь, есть другие Тойоты, например, тот же Prado.

У Highlander весьма длинные свесы и чересчур низкая "юбка" переднего бампера. На серьезном бездорожье - это минусы. Зато клиренс 200 мм и подключаемый полный привод с возможностью принудительной блокировки дифференциала позволяют легко проехать там, где спасают многие современные кроссоверы.

Toyota Highlander - Как выглядит?

Highlander выглядит абсолютно также, как все современнные Toyota. В том смысле, что в дизайне есть немного брутальности и экспрессии, но не чересчур, чтобы не отпугнуть американских домохозяек, а также мужчин "за 40" со спокойным характером, которые издавна являются важнейшей частью аудитории бренда.

Проще говоря, если вам нравится дизайнерский язык Toyota в целом, то и Highlander вам придется по вкусу. Он чуть менее брутален, чем Land Cruiser, но не такой "замыленный" как RAV4. Но при этом похож на них в такой степени, что Toyota в нем узнается безошибочно.

Если же вам дизайн современных Toyota не по душе, то и Highlander вам покажется скучноватым и чрезмерно пафосным.

Здесь все чрезмерно. Например, гигантские передние фары, "затекающие" на крылья. Огромная решетка радиатора, расширяющаяся вниз как будто это ракета Илона Маска. Задние фонари тоже не к месту огромные, особенно, габариты, что расположены на бампере.

Toyota Highlander - Что внутри?

В интерьере тоже преобладает гигантомания. Салон просторный (это безусловный плюс модели). И речь не только о месте для ног и над головой. Передние сиденья - широкие и глубокие. Здесь удобно сядут люди любой комплекции. Между сиденьями прячется огромный бокс, в который может поместиться, к примеру, среднестатистическая женская сумка.

На передней консоли и в дверцах - емкие карманы и ниши для мелочовки. Все кнопки управление - заметные и крупные. Мимо них не промахнешься - ни изящной женской ручкой, ни лапой здоровенного мужика. Сенсорный экран медиасистемы - большой и цветастый, хотя и слегка "заторможенный".

Сзади тоже вагон места. Я с легкостью смог сесть "сам за собой".

Объем багажника - фантастические 813 л (2300 л при сложенных сиденьях второго ряда). Что тут скажешь? Даже самые ярые недруги вынуждены будут признать, что Highlander - отлично подходит для большой семьи.

Есть версия с третьим рядом сидений (для них в багажнике есть и воздуховоды и подстаканники). Если их разложить, то багажник сокращается до 280 л.

Toyota Highlander - Что по деньгам?

Цены на Toyota Highlander стартуют от весьма и весьма внушительной цифры 1,7 млн грн. Столько стоит единственная комплектация, которая предлагается на данный момент в Украине (с 3,5-литровым двигателем и 8-ступенчатой АКПП).

Внушительная эта цифра не только потому, что... собственно, это до чертиков много денег. А еще и потому, что за эти деньги на рынке чертовски много достойных премиальных предложений.

Можно посмотреть на BMW, Volvo, Land Rover и многое другое.

Разумеется, на стороне Highlander в этом бюджете в первую очередь габариты. Если для вас размер действительно имеет значение, то Toyota Highlander многих кладет на лопатки еще до начала поединка.

Зато у многих конкурентов (собственно, почти у всех) есть дизельные версии.

И это весьма важный момент, учитывая, каков у Toyota Highlander расход топлива.

В официальных брошюрках можно прочитать, что в смешанном цикле этот бегемотик может уложиться в 10 л на 100 км (если точнее, то обещают даже 9,6 л).

На практике же все выглядит не так радужно. По моим наблюдениям, даже если ездить в самой миролюбивой манере (к которой автомобиль, как я говорил выше, весьма располагает) и не попадать в тянучки (ха-ха, покажите мне того, у кого это получается в Киеве), то расход не опускается ниже 13 л на 100 км. За городом можно увидеть и более скромные цифры.

И на самом деле для 3,5-литрового автомобиля такого размера это вроде как даже и не сильно страшная цифра.

Но вот если ездить динамично, то она сразу возрастает до 15-16 л на 100 км.

И в том и в другом случае поневоле вспоминаешь о дизельных конкурентах, многие из которых совершенно не уступают Highlander в динамике, но довольствуются в аналогичных режимах езды 8-10 л солярки на 100 км.

Не сложно посчитать, что такая разница выливается примерно в 2000 грн на каждую тысячу километров пробега. Если вы проезжаете хотя бы 20-25 тыс км в год, то набежит 40-50 тыс грн разницы. За эти деньги вполне можно слетать с семьей в недельный отпуск на "теплое морько".

Toyota Highlander - Вердикт

7/10

Highlander - достойный представитель клана Toyota. Как и культовая Camry, он эволюционирует неохотно, но при этом сохраняет свои сильные стороны, за которые его так любят фанаты.

Ему бы дизель, и это вообще был бы совсем другой разговор. Но не будем о грустном, как говорится.

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