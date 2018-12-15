Голова в облаках. Тест-драйв Hyundai Santa Fe

Новое поколение Hyundai Santa Fe продолжает движение в сторону премиума. Нет, до Range Rover еще далеко. Но теперешний «Санта» уже очень далеко ушел от того «импортного уазика», которым он был в момент своего появления почти 20 лет назад.

Некоторые смеются, глядя на «конские» ценники корейских автомобилей, намекая на то, что по цифрам Hyundai и KIA уже близки к Volkswagen и даже BMW, в то время как по качеству — еще нет.

Но в последние годы, беря на тест корейские авто, я все чаще ловлю себя на мысли, что это утверждение уже не совсем справедливо.

Вот и новый Santa Fe произвел на меня неожиданно хорошее впечатление. Машина выглядит современно и дорого. Едет вполне внушительно и комфортно. Не разоряет на заправках. Напичкана электроникой и системами безопасности.

Ну так в чем же подвох?

Hyundai Santa Fe - Как едет?

От старых Santa Fe, как впрочем и от большинства корейских авто оставалось впечатление как после недорогого салата из закусочной на вокзале. Вроде как поел, но что это было — непонятно.

Начиная с третьего поколения машина начала меняться. Корейцам удалось найти баланс между комфортом и управляемостью. Конечно, это скорее баланс японского образца, чем немецкого.

Т.е. машина больше заточена под неспешную комфортную езду, чем под активную «рулежку». Примерно, как Toyota, и это совсем не похоже на Volkswagen.

На самом деле, это не означает, что на Santa Fe нельзя ездить быстро, и что машина боится поворотов. На самом деле, мне показалось, что быстро ездить на Santa Fe интереснее, чем, к примеру, на свежем Toyota Highlander (материал о нем выйдет в ближайшее время).

Т.е. в некотором роде корейцам удалось создать нечто среднее между японцами и немцами по соотношению комфорт/управляемость. И это многим придется по душе.

Сугубо положительные впечатления остались у меня и от ходовой части Santa Fe. Подвеска упругая, но в меру комфортная даже на довольно расхлябанной дороге. Дискомфорт ощущается разве что на совсем уж жестких стыках.

И в поворотах Santa Fe не раскачивается так сильно, как тот же Highlander или RAV4.

Естественно, если попытаться ездить на Santa Fe в стиле Porsche Cayenne, то можно довольно быстро ощутить и расхлябанность рулевого управления и крены в поворотах. Но в минусы я бы это записывать не стал. Семейному кроссоверу спортивный азарт в общем-то ни к чему.

Мне также понравилась шумоизоляция в Santa Fe. Она здесь не идеальна, конечно, сядьте в Volvo или Mercedes для сравнения. Но на свои деньги у Hyundai получилось отлично изолировать пассажиров от внешних шумов. Во всяком случае, могу сказать, что с шумоизоляцией в Санте дела обстоят лучше, чем в большинстве моделей Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru. А если и хуже, чем у Volkswagen, то не намного.

Клиренс у Santa Fe не самый впечатляющий — 185 мм. Но никто и не позиционирует эту модель как внедорожник. Полный привод реализован с помощью электронной муфты, которая распределяет крутящий момент между осями. В большинстве ситуаций задняя ось сидит на голодном пайке, но при пробуксовке передних колес или резком разгоне получает свою долю момента.

За пределами асфальта полноприводный Santa Fe не беспомощен, проверено мной на заснеженных проселочных дорогах киевской области :) Но это не Prado и не Pajero Sport, конечно.

Не знаю, кому придет в голову покупать переднеприводную версию Santa Fe, она чуть дешевле, но такая большая и тяжелая машина с моноприводом это чистый мазохизм.

Hyundai Santa Fe - Как выглядит?

Не скажу, что у Santa Fe самый инновационный дизайн на мировом авторынке. Но выглядит автомобиль свежо и довольно дорого.

Ну в том смысле, что отвалив за машину кучу денег, вы никогда не поймаете себя на мысли, что она выглядит не достаточно солидно. Элегантные обводы кузова, нестандартная передняя оптика, внушительная решетка радиатора. Это еще не премиум, но уже где-то рядом. Дорого, солидно, внушительно. И самое главное, не скучно.

Кстати, на дороге Santa Fe уважают. Ну знаете, как это бывает. Вы едете в левом ряду Бориспольской трассы, догоняете идущую впереди машину и вам даже не приходится моргать дальним светом, чтобы вас пропустили.

Hyundai Santa Fe - Что внутри?

Просторный салон и большой багажник — просто must have для семейного кроссовера. И с этим у Santa Fe все сложилось. Тем более, что по сравнению с предшествующей моделью новый Санта «удлинился» на 7 см. И все они пошли на увеличение колесной базы.

Водителю и переднему пассажиру ну очень просторно. Да и сиденья имеют едва ли не по десятку электрических регулировок.

Во втором ряду тоже места предостаточно. Тут спокойно сядут трое взрослых. А если там лишь двое детей, то у них будет ощущение, что они получили в свое распоряжение целую отдельную комнату.

Багажник очень большой (625), при наличии тещи в семье можно заказать версию с третьим рядом сидений. И даже если разложить его, то объем багажника остается вполне впечатляющим (320 л) — как, скажем, у обычного хэтчбека.

Тестовая машина была в топовой комплектации — с кожаным салоном, который и на вид и на ощупь воспринимается довольно дорого. То же касается и пластика в салоне. В целом, интерьер производит довольно солидное впечатление.

А еще в Santa Fe ну очень много всякой электроники. Особенно гордятся корейцы системами безопасности. Тут не только адаптивный круиз-контроль и слежение за слепыми зонами. Тут есть еще и система безопасного выхода из машины, которая заблокирует двери, если в полосе движется другой автомобиль. Также машина умеет напоминать о том, что кто-то остался в салоне, или о том, что дети пытаются открыть задние двери.

Совокупность этих электронных наворотов называется Smart Sense. Она по умолчанию идет в топовой комплектации, но за доплату ее можно установить даже в базовую версию нового Santa Fe.

В общем, это еще не Volkswagen, но уже где-то рядом. Поэтому от пренебрежительного отношения к корейцам явно пора отказываться.

Hyundai Santa Fe - Что по деньгам?

1 млн грн — с этой цифры нужно начинать разговор о новом Hyundai Santa Fe.

Цифра, конечно, не маленькая. И конкурентов за эти деньги предостаточно. Включая весьма пафосные бренды с откровенно немаленькими понтами.

Причем, 1 млн грн (точнее 1,048 млн) — это за переднеприводную дизельную версию с «механикой». Передний привод, но с «автоматом» в этой же базовой комплектации обойдется в 1,1 млн грн. Полновприводные версии в двух средних комплектациях «гуляют» в цене от 1,1 до 1,3 млн грн.

А уж если присмотреться к топовой комплектации (которая тут по иронии судьбы называется Top), то это уже будет более 1,5 млн грн.

Тут впору смотреть на серьезных конкурентов, включая «немцев». За 1,5 млн уже можно посмотреть на BMW, правда, размером поменьше, например, X3 или X4. Ну или Volkswagen Tiguan, который можно купить за 1,2-1,4 млн грн с весьма приличным «фаршем».

Это к вопросу о деньгах, ведь многие считают, что лучше ездить на авто меньшего размера, но более престижного бренда.

Если же судить именно по размерам и «семейной» направленности, то главными конкурентами Santa Fe являются Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport. Первые два стоят дороже и явно выиграют у Santa Fe на бездорожье. Зато кореец поприятнее на асфальте и имеет больше электронных «прибамбасов».

Собственно, наиболее логичным его конкурентом сегодня кажется Skoda Kodiaq. На стороне чеха — легко узнаваемые европейские нотки в дизайне (как внутри, так и снаружи), некий налет европейской престижности. Ну а Santa Fe выглядит посвежее и производит впечатление более рационального автомобиля.

Очень достойно выглядит Santa Fe в сравнении с любыми конкурентами с точки зрения экономичности. Приемистый 2,2-литровый дизель вполне способен довольствоваться 8-9 л на 100 км. Что для авто таких размеров — отличный результат.

Существует также бензиновая версия Santa Fe, но мне пока не довелось ее попробовать, так что о расходе врать не буду :)

Вердикт НВ

9/10

Новый Santa Fe производит довольно хорошее впечатление. И сам по себе, и в сравнении с конкурентами.

Каких-то ярко выраженных недостатков у автомобиля нет. Разве что стоит Santa Fe совсем недешево. Но в любом случае это вполне серьезный игрок в своем сегменте.

Характеристики Hyundai Santa Fe

Габариты (длина, ширина, высота) — 4770/1890/1680 мм

Колесная база — 2765 мм

Клиренс — 185 мм

Масса снаряженная / максимальная — 1995 кг / 2360 кг

Объем багажника - 625 л

Двигатель — дизельный турбомотор, 2,2 л, 200 л.с., 440 Нм.

Тип привода — постоянный полный

Коробка передач — 8-ступенчатая АКПП

Максимальная скорость — 203 км/ч.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 9,4 сек

Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 7,5 л на 100 км

Цена — от 1 млн грн