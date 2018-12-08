А мне летать охота. Тест-драйв Audi Q8

Если Audi A8 хотелось сравнить со стильными туфлями, то Audi Q8 больше похож на дорогие спортивные кроссовки. Это не просто кусок роскоши на колесах. Это кусок роскоши на колесах, который в буквальном смысле летает.

На A8 тоже можно ездить очень быстро, но Q8 это воистину феноменальный кроссовер с изумительной управляемостью, футуристическим дизайном и эпатажной имиджевой составляющей.

За всем этим стоит уникальный набор технологий, полное описание которого по объему потянет на Войну и мир. Одна подруливающая подвеска чего стоит.

Да, конечно, Audi явилась на тусовку кроссоверов-купе с изрядным опозданием. Тут правит бал прародитель жанра BMW X6, а также его последователи, например, Mercedes GLE Coupe.

Но у Audi получилось сделать очень самобытный автомобиль, который действительно в корне отличается от конкурентов. И вполне может найти своих ценителей.

Давайте посмотрим, что из себя представляет Audi Q8 и на кого этот автомобиль рассчитан.

Как едет?

Главное впечатление от Q8 я могу сформулировать примерно так — комфортный автомобиль как на прямой, так и в поворотах.

Я имею в виду, что есть много машин, которые умеют быстро ездить по прямой, но не любят поворачивать на скорости (да,да, Toyota, я сейчас намекаю на тебя).

И есть всевозможные горячие «хэтчи», которые идеально подходят для всяческих «пятнашек», но попробуйте хотя бы часик поехать на такой машине по трассе со скоростью более 150 км/ч и вас доконают раскачка и подруливание.

Большие и тяжелые, а потому комфортные на большой скорости автомобили, которые при этом достойно ведут себя в поворотах, можно пересчитать буквально по пальцам. И вот теперь вам понадобится на один палец больше.

Потому что Audi Q8 — это как раз достойный пример.

Машина представляет собой идеальный «круизер» (так американцы называют авто, подходящие для комфортного перемещения по трассе на большие расстояния). В Audi Q8 скорость вообще не ощущается. Ни скорость, как таковая, ни разгон. Только что ты ехал со скоростью 120 км/ч, потом задумался, чуть нажал на педаль, и незаметно для себя уже едешь со скоростью 180 км/ч.

Идеально настроенные ходовая и рулевое управление делают скоростную езду на Q8 просто мечтой любителя путешествий. Даже на скоростях более 200 км/ч машина идет как по рельсам, а ты просто отдыхаешь за рулем.

Да, да, у нас такие скорости запрещены, но мало ли, вдруг вы поедете в путешествие по Европе, где местами встречаются приличные дороги.

Мне пока удалось попробовать только версию с 3-литровым турбодизелем (6 цилиндров, 280 л.с.). Есть еще 340-сильная бензиновая версия (тоже 3 литра, 6 цилиндров). Обе оснащаются 8-ступенчатным «автоматом» и фирменным полным приводом Quattro с динамическим перераспределением крутящего момента между осями. При необходимости до 70% крутящего момента может передаваться на переднюю ось, и до 85% - на заднюю.

Дизельная версия разгоняется до «сотни» за 6,3 сек, а заявленный средний расход в смешанном цикле составляет 6,6 л на 100 км (реальный, конечно, «чуть» отличается, но об этом позже).

Еще одной отличительной чертой Q8 является «подруливающая» подвеска. Задние колеса могут чуть поворачивать (в пределах 5 градусов), в зависимости от направления передних колес.

Это помогает не только легче маневрировать на малых скоростях, например, «вписывая» автомобиль на парковочное место (в таком случае задние колеса поворачивают в сторону, противоположную передним), но и иметь почти легковую управляемость на большой скорости (задние колеса поворачивают туда же, куда и передние).

Разумеется, на Audi Q8 сложно «отжигать» как на спортивных авто, но главной задачей инженеров было скорее не сделать спортивный кроссовер, а скрыть его истинные размеры. И с этой задачей они справились на отлично. За рулем совсем нет ощущения, что управляешь довольно крупным авто.

Как и многие современные авто Audi Q8 имеет несколько режимов движения. Но в отличие от некоторых машин, в которых эти режимы имеют чисто символические отличия между собой, в Q8 они действительно что-то меняют.

Режим Comfort добавляет машине вальяжности, отзывчивость педали газа я бы охарактеризовал как нормальную. В режиме Dynamic подвеска «зажимается», делая машину более собранной, если не сказать жесткой. Клиренс снижается на 40 мм, в итоге и без того минимальные крены сводятся к нулю. Педаль газа становится чувствительной, как юная студентка по мере приближения летних каникул.

Есть также режим off-road, в котором клиренс наоборот увеличивается на 40 мм. Разумеется, Audi Q8 не позиционируется как внедорожник и не рассчитан на серьезные приключения вне асфальта. Но в случае чего, вы можете преодолеть некоторые препятствия, которые окажутся проблемой для легковушек.

Но больше всего мне нравится «фишка», которая есть у Audi и Volkswagen — возможность создания профиля езды «под себя». Например, можно выбрать спортивные настройки руля в сочетании с комфортными настройками подвески и режимом Эко для двигателя. Четкий руль не помешает даже при спокойной езде, и Audi Q8 позволяет ездить именно в таком режиме.

Из негативных моментов могу отметить только излишнюю чувствительности машины на 21-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной к некоторым видам дорожных неприятностей (например, к стыкам асфальта и т. д.). Но Audi Q8 можно купить и на 20-х дисках. И многие так делают, кстати.

Как выглядит?

Новый кроссовер стоит в линейке чуть выше Q7, которому отводится роль более спокойного, даже семейного автомобиля (этому способствует 7-местная версия).

А вот у Q8 нет комплектаций с третьим рядом сидений. Автомобиль довольно крупный, но покатая «купейная» крыша съедает место не только в багажнике, но и во втором ряду.

Зато агрессивный обтекаемый дизайн не только формирует аэродинамические характеристики, но и уникальную внешность модели. Впечатление усугубляется безрамочными дверьми и большой решеткой радиатора с горизонтальными планками.

Если посмотреть на силуэт Audi Q8, то автомобиль вроде бы напрямую не конкурирует с BMW X6 и прочими кроссоверами, которые прикидываются купе.

Однако, если поставить Q8 рядом с Q7, то сразу понимаешь, где агрессивное животное, а где миролюбивое.

Что внутри?

С точки зрения «наворотов» Q8 является аналогом престижного седана A8 — здесь столь же богатое оснащение салона, обилие сенсорных экранов, выбор цветов подсветки и многое другое.

Я не хочу детально останавливаться на многих функциях. Во-первых, поскольку уже описывал их в тест-драйве Audi A8.

Во-вторых, потому что это превратило бы статью не просто в лонгрид, а в вери-вери-лонгрид.

Просто отмечу то, что мне больше всего нравится внутри.

Я очень люблю возможность полной кастомизации панели приборов, с выводом туда навигации и массы полезной информации. Мне нравится отдельный экран для управления климат-контролем, эргономика очень продумана — с водительского места удобно регулировать температуру и подогревы по всему салону (привет, некоторым премиальным конкурентам, у которых для того, чтобы выключить что-то сзади после того, как пассажиры вышли, нужно остановиться и выйти из машины).

Еще просто дико понравилась накладка на порогах, которая позволяет не запачкать брюки в плохую погоду. Ни в BMW, ни в Mercedes-Benz я такого не видел. Мелочь, а приятно.

В салоне Audi Q8 очень просторно. Очень — не преувеличение. Отрегулировав под себя водительское сиденье, я могу не просто сесть сзади «сам за собой». Я могу там танцевать джигу.

(Нет, я на сам деле не умею танцевать джигу. Это просто отсылка к одному из самых любимых фильмов моего детства Последний бойскаут).

Багажник у Audi Q8 тоже очень впечатляет (605 л). И функция его открытия с помощью легкого взмаха ноги под задним бампером тут не «для галочки». Она действительно работает. Подходишь к машине с покупками из магазина в руках. Махнул ногой, багажник открылся.

Что по деньгам?

Футуристический кроссовер стартует от 1,8 млн грн и цена может достигать 3 млн грн в зависимости от выбранных опций, например, спортивного пакета S-Line (как в тестовой машине), колесных дисков и множества других вещей.

Доступны два 3-литровых двигателя — бензиновый (340 л.с.) и дизельный (286 л.с.).

По цене Audi Q8 играет фактически на том же поле, что BMW X6. Думаю, что «баварца» можно считать главным конкурентом Q8. Причем, опасным конкурентом, не только в силу того, что X6 — это вообще культовая имиджевая машина. А еще и потому, что M50d, к примеру, можно купить чуть дешевле, чем топовую Q8. Это тоже аргумент.

BMW, как известно, это религия. И спорить с ее адептами очень тяжело. В особенности, если во многом разделяешь их взгляды :)

Поэтому разводить дискуссию о том, какая машина лучше ведет себя на дороге — Q8 или X6 — не буду. Из субъективных ощущений - Q8 едет как-то легче, воздушнее, в то время, как «бумер» воспринимается, как более тяжелая, солидная вещь.

Это все равно, что сравнивать летящие к цели копье и топор. Кому, что больше нравится :)

И пара слов об экономичности.

В режиме Eco и при спокойной езде Audi Q8 с 3-литровым дизелем довольствуется примерно 8-9 л на 100 км. Если же «отжигать» в режиме Dynamic, то расход уверенно переваливает за 10 л.

Вердикт НВ

10/10

Мне Audi Q8 пришелся по душе. Автомобиль воплощает мои самые вожделенные автомобильные мечты. Он отлично выглядит, шикарно едет, не сильно разоряет на заправках. У него просторный салон и большой багажник.

Да, он стоит дорого, как и его конкуренты в этом классе.

Я предпочитаю в таких случаях не сетовать на ценник, а повторять мантру: «надо больше зарабатывать». Пока не очень работает, но… вода камень точит.

Характеристики Audi Q8

Габариты (длина, ширина, высота) — 4986/2190/1705 мм

Колесная база — 2995 мм

Клиренс — 195 мм

Масса снаряженная / максимальная — 2220 кг / 2890 кг

Объем багажника - 605 л

Двигатель — 6-цилиндровый дизельный турбомотор, 3 л, 286 л.с., 600 Нм.

Тип привода — постоянный полный

Коробка передач — 8-ступенчатая АКПП

Максимальная скорость — 245 км/ч.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 6,3 сек

Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л на 100 км

Цена — от 1,8 млн грн