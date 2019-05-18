Оборзевшая Camry. Тест-драйв Lexus ES

Пробуем премиальный седан Lexus ES

Lexus ES заинтересует тех, кто не хочет простую Toyota Camry, а на премиального немца еще не накопил.

В ообще, Lexus — это особенный бренд.

В том смысле, что мало кто относится к нему равнодушно.

Как правило, его либо любят и уважают (мол, премиальная версия и без того качественных автомобилей Toyota — это хорошо) либо презирают как попытку японцев вторгнуться на территорию, где уже много десятилетий правят бал премиальные немецкие автомобили.

Герой сегодняшнего обзора — новый Lexus ES — вряд ли принесет в этот расклад что-то новое. Если вы любите Camry, то и Lexus ES вам придется по душе. Та же вальяжная «баржа» только с налетом лоска и глянца.

Если же Camry кажется вам деревенским увальнем на фоне европейских «д’Артаньянов» вроде Volkswagen Passat или BMW 5 Series, то и Lexus ES вам покажется простоватым и пресноватым авто. Только на фоне Audi A6.

В общем, всю неделю, что я ездил на Lexus ES, я старался включать эмпатию и ставить себя на место и тех, и других. Эмпатию — потому что сам я не принадлежу ни к тому, ни к другому лагерю.

И вот к каким впечатлениям и выводам это меня привело.

Lexus ES стартует от 1,1 млн грн. И это в целом не так уж много за автомобиль с таким фаршем и таким имиджем.

Lexus ES / Фото: НВ

С кажу так, Lexus ES — это машина на которой не интересно ездить, но приятно кататься.

Звучит странно, согласен. Но это — чистая правда.

Несмотря на то, что обновленный Lexus ES, как и Camry, построен на новой платформе, и несмотря на то, что здесь переработана ходовая, установлены амортизаторы другого типа, новый электроусилитель руля и т. д… Несмотря на все это, с первых же мгновений за рулем в машине безошибочно узнается Toyota.

Здесь чуть меньше кренов в поворотах, чем было в модели предыдущего поколения. И руль стал чуть точнее.

Lexus ES / Фото: НВ

Но машина все равно остается вальяжной, желейно-мармеладной. Быстро ездить хочется только по прямой, а перед поворотами или перестроениями всегда хочется серьезно сбросить газ.

Автомобиль делает все, чтобы сделать вождение комфортным, жертвуя при этом чувством контроля над ситуацией на дороге.

Lexus остается гораздо ближе к классической американской идее комфорта, чем к европейской. Но при этом, в старый добрый американский комфорт предполагает залихватскую ауру большого крейсера с чрезмерно мощным движком и до смешного просторным салоном.

В Lexus ES этого нет. Автомобиль создавался с мыслью о конкуренции с немцами, это чувствуется во всем.

В тестовой машине с 2,5-литровым мотором (200 л.с.) нет никакой бодрой динамики, даже в спортивном режиме вы вряд ли дадите серьезный бой на дороге какому-нибудь Passat с 2-литровым дизелем. Двигатель действительно просыпается только после 3000 об/мин, а 8-ступенчатый «автомат» заточен под мягкое переключение передач при плавных ускорениях и торможениях. При динамичной езде он становится задумчивым. Спортивный режим чуток исправляет эту ситуацию, но не так чтобы прямо полностью.

Если вы быстро ездите только по трассам, а в остальное время у вас нет потребности в резких ускорениях, то плавный и комфортный Lexus ES вам подойдет. Если же вам ближе стиль BMW, то проходите мимо.

Lexus ES — как выглядит?

Lexus ES / Фото: НВ

Я только недавно узнал, что основной мотив дизайна «морды» Lexus ES (да и всех последних моделей бренда) — песочные часы.

Я, честно говоря, с этого момента не мог спокойно смотреть на эти машины. И даже находясь за рулем порой задумывался о том, как едущие впереди смотрят в зеркало заднего вида, и что они там видят.

В целом же Lexus ES похож на гипертрофированную Camry.

Лично мне в целом нравится агрессивный и чуть залихватский дизайн. Достаточно сказать, что я до сих пор восхищаюсь такими автомобилями как Chrysler 300M и 300С, а также Peugeot 407 и Alfa Romeo 159.

Но Lexus ES — не тот случай. Тут нет оригинальности и вкусовщины, тут просто маркетинг. Тут во всем чувствуется Camry, которой добавили лоска. Да, да, я выше уже писал, что это разные автомобили несмотря на общую платформу, и внешне отличий хватает. Но все равно. Истинная порода прет наружу, какие бы песочные часы к ней не присобачивали.

Те же часы на «мордашке», чрезмерно узкая оптика, изгиб на крышке багажника.

Аляповатная вычурность Lexus ES делает машину кричащей и пижонской, если поставить ее рядом с нынешними BMW 5 Series или Audi A6.

Словно молодая банкирша внезапно явилась на важное совещание в мини-юбке и ботфортах, в то время как другие дамы в этом же помещении одеты в строгие, хотя и элегантные деловые костюмы.

Lexus ES — что внутри?

Lexus ES / Фото: НВ

Внутри можно продолжить тот же разговор.

Здесь нет немецкой прагматичности. Многие вещи сделаны по принципу «лишь бы красиво».

Нет, я не могу сказать, что в интерьере что-то раздражает или есть просчеты в эргономике. В целом все довольно удобно. Или во всяком случае, можно за пару дней привыкнуть.

Lexus ES / Фото: НВ

Но некая аляповатость, желание сделать «не как у немцев» ощущается. Взять хотя бы рычажки переключения режимов движения, которые сделаны в виде «рожек» над приборной панелью.

Выглядит это необычно и свежо. Но переключать такие вещи реально удобнее кнопкой рядом с рычагом АКПП, как это сделано у «немцев».

Lexus ES / Фото: НВ

Есть и другие спорные решения. Например, огромный и красочный 12-дюймовый экран мультимедийной системы сделан не сенсорным. Это потому что он далеко от водителя и тянуться к нему не очень удобно. Но почему для управления им вместо практичной многофункциональной «шайбы» в Lexus ES установлен странный сенсорный тачпад? Пользоваться им неудобно даже, когда машина стоит. А уж на ходу и вовсе — жесть.

В то же время, в салоне Lexus ES просторно. Впереди — как в бизнес-классе, сзади спокойно сядут трое взрослых. Хватает и места для ног, и воздуха над головой. И багажник тут просторный (420 л).

Lexus ES / Фото: НВ

Словом, все, за что традиционно любят практичную Camry, тут присутствует в полной мере. Плюс все мыслимые подогревы и обдувы, регулировка положения сидений в 10+ направлениях.

А вот с шумоизоляцией тут все та же беда, что и была у Toyota и Lexus всегда. На скоростях выше 120−130 км/ч вполголоса уже не побеседуешь. А в Audi A6 или Volvo S90 это вполне реально и на скорости 180 км/ч.

Lexus ES — что по деньгам?

Lexus ES / Фото: НВ

Lexus ES стартует от 1,1 млн грн. И это в целом не так уж много за автомобиль с таким фаршем и таким имиджем.

Фактически, пусть поклонники бренда сейчас и возмутятся, цена — главный козырь Lexus ES. Тут не то что бы «много автомобиля за мало денег», но действительно Lexus ES — это очень прагматичный выбор.

Не хватает денег на E-Class, купи Lexus ES. И вроде как тоже получишь достойную вещь.

На заправках Lexus ES вас не сильно разорит. Ну как для такого большого седана. Мой средний расход за неделю составил 8,8 л на 100 км.