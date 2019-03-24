Самурай-хипстер. Тест-драйв Honda HR-V

Пробуем новый японский кроссовер Honda HR-V

Автор Алексей Бондарев

Конкуренция в сегменте компактных кроссоверов сегодня остра как никогда. Покупателям нравятся небольшие “приподнятые” машины. Поэтому их выпускают сегодня буквально все бренды.



Что предлагает покупателям в этом сегменте Honda?

С недавних пор Honda оказала Украине большую честь - теперь мы относимся к европейскому рынку, а не к странам СНГ и Азии. А следовательно в Украину официально попадают авто, собранные в Японии для Европы. В соответствующих версиях и комплектациях.

К примеру, теперь у нас будет “турбовый” CR-V вместо американского с “атмосферником”. Но о CR-V мы поговорим через пару недель.

А пока на очереди новенький HR-V. И он у нас - настоящий европеец. С 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом.

И есть ли шансы у HR-V завоевать свое место под солнцем? Учитывая конкуренцию в лице Toyota CH-R, Citroen C3 Aircross, Mazda CX-3, Nissan Juke, Renault Captur и т.д.

Разбираемся по итогам недельного тест-драйва.

Honda HR-V - как едет?

Honda HR-V / Фото: НВ

В Украине Honda HR-V доступен только с передним приводом, 1,5-литровым бензиновым “атмосферником” (130 л.с., 155 Нм) и вариатором.

От такого сочетания никаких чудес не ждешь.

В принципе, их и нет.

Honda HR-V / Фото: НВ

Но едет Honda HR-V очень даже задорно.

Основных плюсов тут два.

Во-первых, с первых секунд за рулем в автомобиле безошибочно узнается старая добрая Honda. Руль четкий, информативный, в меру тяжелый. Подвеска сбитая, плотная, но не слишком жесткая.

Машина едет упруго, собранно, отлично слушается руля. Заходит в повороты с минимальными кренами. Разворачивается на пятачке с легкостью игрушечного автомобиля. Уверенно держит прямую на трассе даже на больших скоростях.

Honda HR-V / Фото: НВ

Во-вторых, хондовский вариатор работает просто безупречно. Он мягко и ненавязчиво перебирает виртуальные передачи, словно читая мысли водителя.

А вот мощности 1,5-литрового мотора HR-V хватит только водителю, который не любит динамичной езды. При попытках “погонять” желательно включать спортивный режим, а еще лучше начать переключать передачи подрулевыми лепестками. В этом случае, вариатор утрачивает “независимость” и перестает переключать передачи. Вот так на HR-V еще можно кое-как “поотжигать”.

Присутствует и традиционный для Honda режим Эко. В нем педаль газа становится менее отзывчивой. Сложно сказать, насколько он эффективен в плане экономии топлива. В ходе моих экспериментов я пришел к выводу, что в Эко можно экономить примерно поллитра на 100 км. Для кого-то это может быть важно. Но о расходе топлива - чуть ниже.

Ну и к слову, передний привод и клиренс 185 мм не оставляют Honda HR-V шансов на бездорожье. Эта машина предназначена для езды по асфальту.

Honda HR-V - как выглядит?

Honda HR-V / Фото: НВ

Всем своим видом Honda HR-V показывает, что это современный компактный кроссовер. Тут и обтекаемый, “гладкий” дизайн и крыша в стиле купе, и ручки задних дверей, скрытые в рамке. На решетке радиатора расположена хромированная планка, вызывающая отдаленные ассоциации со стилистикой Acura.

В целом же Honda HR-V имеет много общего с CR-V (материал о нем будет через пару недель) и даже Pilot, на котором я ездил в прошлом году. Хотя тут разница в габаритах, конечно, ощущается очень сильно.

Honda HR-V / Фото: НВ

Honda HR-V - автомобиль симпатичный, но сильно выделяться в городском потоке не будет. Это не та машина, которую покупают, чтобы произвести впечатление.

Если Nissan Juke или Toyota CH-R - это определенно выбор ярких хипстеров, а Mazda CX-3 или Citroen C3 Aircross уготованы модникам и модницами, то Honda HR-V - это "вещь в себе". Нечто, предназначенное для "внутренних хипстеров", предпочитающих открытой показухе самурайскую сдержанность и спокойствие.

Для справки - Honda HR-V построен на базе компактного Honda Jazz, которой в Украине пока нет. Длина кузова - 4,3 м, колесная база - 2,6 м.

Honda HR-V - что внутри?

Honda HR-V / Фото: НВ

Передняя консоль чуть повернута в сторону водителя (а-ля BMW), тут же расположен большой экран мультимедийной системы (диагональ 7 дюймов), под ним полностью сенсорный блок управления климат-контролем, имеется высокий центральный тоннель с нишей (в ней USB-разъемы), а также просто длиннющий дефлектор обдува у переднего пассажира.

Панель приборов незамысловатая, но хорошо читаемая.

Honda HR-V / Фото: НВ

В эпоху, когда даже на самых дешевых автомобилях пытаются “городить огород”с навороченными экранчиками, минимализм и прагматизм в Honda впечатляет.

Интерьер HR-V сочетает в себе практичность и технологичность, но кто-то безусловно сочтет его простоватым.

Honda HR-V / Фото: НВ

Совершенно точно можно сказать, что этот интерьер сделан японцами. У европейцев даже в среднем классе есть тяга к большей “показухе”.

Впереди просторно. У кресел только механические регулировки. Но удобно устроиться мне удалось без труда. А еще тут есть регулируемые подголовники.

Очень впечатляет Honda HR-V во втором ряду. Здесь на удивление просторно для автомобиля таких компактных размеров. А еще подушки задних сидений можно поднимать, расширяя багажник и получая ровную площадку.

Honda HR-V / Фото: НВ

Это все благодаря тому, что бензобак перенесли под передние сиденья. Чувствуется, что инженеры постарались на славу.

Багажник при этом имеет объем 393 л, неплохо для этого класса.

Даже в топовой комплектации нет кожи, салон добротный, но тканевый. А еще нет кнопки запуска двигателя, он тут запускается по старинке ключом. Скромненько, ничего не скажешь.

Honda верна себе - новейшие технологии сочетаются с традиционными решениями. Олдскул, так сказать.

Honda HR-V - что по деньгам?

Honda HR-V / Фото: НВ

В Украине Honda HR-V продается только в версии с 1,5 л, вариатором и передним приводом. Доступны две комплектации - Comfort и Elegance.

Первая стартует от $24 тыс. Вторая - от $28 тыс. И за эту разницу вы можете получить множество “плюшек”. Например, в топовой комплектации есть адаптивный круиз-контроль, система предпреждения фронтального столкновения, распознавание дорожных знаков, удержание в полосе движения, отделка руля и ручки АКПП кожей (но не кожаные сиденья!), подрулевые лепестки переключения передач, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений, навигация и многое другое.

Говоря о деньгах, сложно не вспомнить о расходе топлива.

За неделю езды на Honda HR-V я добился среднего расхода 6,9 л на 100 км. Пробег был смешанным (город-трасса примерно 50/50) и включал в себя неоднократные скоростные заезды на бориспольской трассе в спортивном режиме. Но часть этого времени я ездил в режиме Эко.