Самурай-хипстер. Тест-драйв Honda HR-V

Пробуем новый японский кроссовер Honda HR-V
Конкуренция в сегменте компактных кроссоверов сегодня остра как никогда. Покупателям нравятся небольшие “приподнятые” машины. Поэтому их выпускают сегодня буквально все бренды.
Что предлагает покупателям в этом сегменте Honda?
С недавних пор Honda оказала Украине большую честь - теперь мы относимся к европейскому рынку, а не к странам СНГ и Азии. А следовательно в Украину официально попадают авто, собранные в Японии для Европы. В соответствующих версиях и комплектациях.
К примеру, теперь у нас будет “турбовый” CR-V вместо американского с “атмосферником”. Но о CR-V мы поговорим через пару недель.
А пока на очереди новенький HR-V. И он у нас - настоящий европеец. С 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом.
И есть ли шансы у HR-V завоевать свое место под солнцем? Учитывая конкуренцию в лице Toyota CH-R, Citroen C3 Aircross, Mazda CX-3, Nissan Juke, Renault Captur и т.д.
Разбираемся по итогам недельного тест-драйва.
Honda HR-V - как едет?
В Украине Honda HR-V доступен только с передним приводом, 1,5-литровым бензиновым “атмосферником” (130 л.с., 155 Нм) и вариатором.
От такого сочетания никаких чудес не ждешь.
В принципе, их и нет.
Но едет Honda HR-V очень даже задорно.
Основных плюсов тут два.
Во-первых, с первых секунд за рулем в автомобиле безошибочно узнается старая добрая Honda. Руль четкий, информативный, в меру тяжелый. Подвеска сбитая, плотная, но не слишком жесткая.
Машина едет упруго, собранно, отлично слушается руля. Заходит в повороты с минимальными кренами. Разворачивается на пятачке с легкостью игрушечного автомобиля. Уверенно держит прямую на трассе даже на больших скоростях.
Во-вторых, хондовский вариатор работает просто безупречно. Он мягко и ненавязчиво перебирает виртуальные передачи, словно читая мысли водителя.
А вот мощности 1,5-литрового мотора HR-V хватит только водителю, который не любит динамичной езды. При попытках “погонять” желательно включать спортивный режим, а еще лучше начать переключать передачи подрулевыми лепестками. В этом случае, вариатор утрачивает “независимость” и перестает переключать передачи. Вот так на HR-V еще можно кое-как “поотжигать”.
Присутствует и традиционный для Honda режим Эко. В нем педаль газа становится менее отзывчивой. Сложно сказать, насколько он эффективен в плане экономии топлива. В ходе моих экспериментов я пришел к выводу, что в Эко можно экономить примерно поллитра на 100 км. Для кого-то это может быть важно. Но о расходе топлива - чуть ниже.
Ну и к слову, передний привод и клиренс 185 мм не оставляют Honda HR-V шансов на бездорожье. Эта машина предназначена для езды по асфальту.
Honda HR-V - как выглядит?
Всем своим видом Honda HR-V показывает, что это современный компактный кроссовер. Тут и обтекаемый, “гладкий” дизайн и крыша в стиле купе, и ручки задних дверей, скрытые в рамке. На решетке радиатора расположена хромированная планка, вызывающая отдаленные ассоциации со стилистикой Acura.
В целом же Honda HR-V имеет много общего с CR-V (материал о нем будет через пару недель) и даже Pilot, на котором я ездил в прошлом году. Хотя тут разница в габаритах, конечно, ощущается очень сильно.
Honda HR-V - автомобиль симпатичный, но сильно выделяться в городском потоке не будет. Это не та машина, которую покупают, чтобы произвести впечатление.
Если Nissan Juke или Toyota CH-R - это определенно выбор ярких хипстеров, а Mazda CX-3 или Citroen C3 Aircross уготованы модникам и модницами, то Honda HR-V - это "вещь в себе". Нечто, предназначенное для "внутренних хипстеров", предпочитающих открытой показухе самурайскую сдержанность и спокойствие.
Для справки - Honda HR-V построен на базе компактного Honda Jazz, которой в Украине пока нет. Длина кузова - 4,3 м, колесная база - 2,6 м.
Honda HR-V - что внутри?
Передняя консоль чуть повернута в сторону водителя (а-ля BMW), тут же расположен большой экран мультимедийной системы (диагональ 7 дюймов), под ним полностью сенсорный блок управления климат-контролем, имеется высокий центральный тоннель с нишей (в ней USB-разъемы), а также просто длиннющий дефлектор обдува у переднего пассажира.
Панель приборов незамысловатая, но хорошо читаемая.
В эпоху, когда даже на самых дешевых автомобилях пытаются “городить огород”с навороченными экранчиками, минимализм и прагматизм в Honda впечатляет.
Интерьер HR-V сочетает в себе практичность и технологичность, но кто-то безусловно сочтет его простоватым.
Совершенно точно можно сказать, что этот интерьер сделан японцами. У европейцев даже в среднем классе есть тяга к большей “показухе”.
Впереди просторно. У кресел только механические регулировки. Но удобно устроиться мне удалось без труда. А еще тут есть регулируемые подголовники.
Очень впечатляет Honda HR-V во втором ряду. Здесь на удивление просторно для автомобиля таких компактных размеров. А еще подушки задних сидений можно поднимать, расширяя багажник и получая ровную площадку.
Это все благодаря тому, что бензобак перенесли под передние сиденья. Чувствуется, что инженеры постарались на славу.
Багажник при этом имеет объем 393 л, неплохо для этого класса.
Даже в топовой комплектации нет кожи, салон добротный, но тканевый. А еще нет кнопки запуска двигателя, он тут запускается по старинке ключом. Скромненько, ничего не скажешь.
Honda верна себе - новейшие технологии сочетаются с традиционными решениями. Олдскул, так сказать.
Honda HR-V - что по деньгам?
В Украине Honda HR-V продается только в версии с 1,5 л, вариатором и передним приводом. Доступны две комплектации - Comfort и Elegance.
Первая стартует от $24 тыс. Вторая - от $28 тыс. И за эту разницу вы можете получить множество “плюшек”. Например, в топовой комплектации есть адаптивный круиз-контроль, система предпреждения фронтального столкновения, распознавание дорожных знаков, удержание в полосе движения, отделка руля и ручки АКПП кожей (но не кожаные сиденья!), подрулевые лепестки переключения передач, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений, навигация и многое другое.
Говоря о деньгах, сложно не вспомнить о расходе топлива.
За неделю езды на Honda HR-V я добился среднего расхода 6,9 л на 100 км. Пробег был смешанным (город-трасса примерно 50/50) и включал в себя неоднократные скоростные заезды на бориспольской трассе в спортивном режиме. Но часть этого времени я ездил в режиме Эко.
Вердикт НВ
Honda HR-V есть, что предложить своим покупателям. Несмотря на слабенький двигатель, автомобиль задорно едет и отлично рулится. Родство со старыми добрыми Хондами тут ощущается в полной мере. Практичный салон и просторный багажник - тоже однозначные плюсы. Но HR-V проигрывает многим конкурентам по оснащению и всяким “фишкам”. Для многих это может быть важно. В целом, это добротный интересный автомобиль, который определенно заслуживает внимания.