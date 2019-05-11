Смерть немцам. Тест-драйв Honda CR-V

Пробуем французский обновленный японский кроссовер Honda CR-V с турбомотором. Да, да. Honda с турбо. Да еще и 1,5 л.

Старые фанаты Honda понимают сарказм. CR-V, в особенности самых популярных у нас третьего и четвертого поколений пользовался наибольшим спросом с 2,4-литровым атмосферным мотором. Была еще 2-литровая версия, но ее “знающие” не покупали. Жрет столько же, но при этом “не едет”.

И до последнего времени Honda CR-V в Украине встречался преимущественно с 2,4-литровым двигателем. И тут вдруг, хлоп, и все.

В понимании Honda Украина теперь принадлежит не к азиатскому, а к европейскому рынку. Лестно, конечно, но и машины к нам теперь попадают не американской сборки, а японской - предназначенной для Европы.

Как следствие, можно сказать “гудбай” старообрядному атмосферному мотору со взрослым объемом 2,4 л. Пора привыкать к турбо. Причем, как для крупного кроссовера, то и вовсе смехотворного объема - 1,5 л.

Ну по крайней мере, так говорят некоторые фанаты марки. Они указывают на то, что раньше Honda отличалась от тех же немцев тем, что вместо новомодных “приблуд” вроде турбин, прямого впрыска, роботов и вариаторов использовала отточенные и проверенные решения - добротные “атмосферники” и классические “автоматы”. Теперь же Honda превратилась в японский Volkswagen, сетуют фанаты.

Оправданны ли эти причитания староверов?

Посмотрим, каков на деле турбированный CR-V, и насколько разителен контраст с побывавшей у нас на тесте в прошлом году 2,4-литровой версией.

Honda CR-V - как едет?

Honda CR-V / Фото: НВ

Итак, двигатель 1,5 л с прямым впрыском и турбиной, мощность - 193 л.с. (243 Нм), вариатор, интеллектуальный полный привод. И полный набор электронных помощников и систем безопасности под общим названием Honda Sensing (тут и адаптивный круиз-контроль, и слежение за полосой движения, и камеры обзора).

Новый CR-V производит впечатление вполне современного устройства. Больше нет ощущения, что это старообрядный автомобиль с упором на надежность проверенных технологий.

Honda CR-V / Фото: НВ

Кто-то скажет, что это просто здорово - наконец Honda потягается на равных с Volkswagen.

Кто-то, наоборот, будет сетовать на отказ от технологий, которые годами гарантировали Honda CR-V место в рейтинге самых надежных и недорогих в содержании кроссоверов.

Едет же турбированный Honda CR-V с вариатором не хуже предыдущего поколения с 2,4-литровым мотором.

Моторы Honda всегда любили высокие обороты. С турбиной это ощущение только усугубляется. На малых оборотах мотор не особенно тянет. Но после 2 тыс об/мин появляется вполне приличная тяга, а после 3 тыс об/мин - и вовсе ощутимый “подхват” аж до 6 тыс об/мин.

Honda CR-V / Фото: НВ

Учитывая безупречную работу вариатора, автомобиль можно назвать вполне динамичным. Так что бояться 1,5-литрового турбомотора не стоит. Он не уступает 2,4 л атмосфернику.

Довольно толковым оказался и спортивный режим (который во многих машинах присутствует лишь для галочки). В Honda CR-V он держит обороты двигателя на уровне не ниже 3 тыс - иными словами, в зоне работы турбины.

Подвеска Honda CR-V также подверглась изменениям. Автомобиль стал ощутимо мягче и тише. Если раньше Honda была противоположностью Toyota, то теперь у Honda CR-V в поведении больше общего с RAV4, чем с кем-то из “немцев”.

Но при этом четкость рулевого управления осталась на прежнем уровне. Кроссовер очень послушен на дороге и управляется очень точно.

Работа адаптивного круиз-контроля мне не понравилась. Он реагирует на изменения на дороге с запозданием и жестковато.

Система предупреждения столкновений также произвела не самое приятное впечатление - какая-то она взбалмошная и нервозная.

К системе распознавания дорожных знаков претензий нет, она настроена отлично.

Honda CR-V - как выглядит?

Honda CR-V / Фото: НВ

Если вам нравился Honda CR-V предыдущего поколения, то понравится и новая модель. Уже хотя бы потому, что они выглядят почти идентично.

При взгляде сбоку разницы вообще нет. Впереди чуток поменялась нижняя часть бампера - там расположен воздухозаборник для интеркулера турбины. Сзади появился сдвоенный выхлоп.

Дизайн современный и вполне интересный. На фоне конкурентов Honda CR-V выделяется. У модели есть свое лицо.

Honda CR-V - что внутри?

Honda CR-V / Фото: НВ

В салоне изменения в сравнении с предыдущей моделью носят лишь косметический характер. Матовый пластик в некоторых местах поменяли на гладкий. Это более элегантное, но менее практичное решение.

Honda CR-V / Фото: НВ

Подголовники кресел получили регулируемый угол наклона, многим это понравится.

Honda CR-V / Фото: НВ

В салоне все так же просторно, сиденья широкие и удобные. Сзади спокойно сядут трое взрослых, да и угол наклона спинки заднего дивана можно менять.

Honda CR-V / Фото: НВ

У просторного багажника появилась приятная опция открытия и закрытия с помощью сенсорного датчика, который реагирует на взмах ноги под бампером.

Honda CR-V / Фото: НВ

Причем, работает эта функция в Honda CR-V безупречно.

Honda CR-V - что по деньгам?

Honda CR-V / Фото: НВ

На украинском рынке Honda CR-V доступен в трех комплектациях. В простейшей нет кожи и Honda Sensing, ее стоимость стартует от $37 тыс. Средняя комплектация обойдется в $40 тыс, а топовая (которая и побывала у нас на тесте) - в $43 тыс.

Цифры очень внушительные и конкурентов у Honda CR-V - попросту море. Самые очевидные - Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Subaru Forester, ну и конечно же, вечный соперник - Toyota RAV4. И это я не упомянул корейцев, которые очень популярны в Украине и французов, которые постоянно набирают обороты на рынке кроссоверов.

Наверное, самое главное впечатление от знакомства с турбо-CR-V, это смена идеологии модели с олдскульно японской на продвинутую “немецкую”.

И стоит признать, что получилось у Honda довольно неплохо.

С точки зрения экономичности связка из 1,5-литрового турбомотора и вариатора весьма неплоха. Мой средний расход за неделю езды составил 8,7 л. В условиях киевских тянучек расход неумолимо тянется к отметке 10 л и даже преодолевает ее. Неспешное движение по трассе на круиз-контроле в пределах разрешенных законом скоростей дает расход на уровне 7 л.