Известный автоблогер купил Tesla Model 3 и показал изъяны модели

Самая дешевая и популярная модель электрокара Tesla Model 3 становится настоящим хитом среди американских пользователей. Но, оказывается, массовое производство автомобилей даже у бренда такого класса может привести к производственным дефектам.

Если для большинства пользователей в Украине электрокары Tesla - это что-то из разряда недосягаемой мечты, то в более продвинутых странах автовладельцы уже несколько лет эксплуатируют различные модели компании Илона Маска и раз за разом находят в них неприятные сюрпризы.

То программисты накосячат с новым обновлением программного обеспечения авто, то очередной доверчивый водитель обвинит автопилот Tesla в ДТП, а несколько сотен владельцев Model S в Норвегии и вовсе остались обманутыми пару лет назад, когда компания подсунула им машины с заниженным количеством лошадиных сил.

Очередные "косяки" заметил владелец новенькой Model 3 и автоблогер Джейсон Фенске. На своем канале Engineering Explained он опубликовал видеобзор изъянов в кузове электрокара, который только доставили с завода.

По словам Джейсона, за покраску авто в красный цвет он отдал $2500 (да, да, не за две с половиной евробляхи, а за покрасочные работы). Но, услуга оказалась, мягко говоря, некачественной: на передних дверях и в задней части автомобиля встречались царапины и сколы. Можно предположить, что кузов повредили при транспортировке автомобиля, но автоблогер показывает и остатки мусора под слоем краски. Вот уж точно, как тебе такое, Илон Маск?

Помимо некачественных покрасочных работ, Джейсон заметил и проблемы в геометрии автомобиля. Замеры щелей между капотом и крыльями автомобиля показали, что левая сторона отличается от правой на два милиметра. Разницу на видео было заметно даже невооруженным глазом.

Подобная ситуация была и с разницей щелей между дверями, багажником и капотом автомобиля. Чтобы сравнить, как другие автопроизводители придерживаются подобных стандартов, Джейсон Фенске замерил те же щели на Subaru Crosstrek. Как ни странно, японские инженеры оказались более точными, - там была лишь одна более ассиметричная щель, чем у Tesla Model 3, да и то, с разницей всего в 0,3 мм.

Конечно, многие адепты Tesla могут сказать, что это не такая уж и большая проблема, тем более для автомобиля, который называют "бюджетным" и "народным". Но, стоит указать, что год назад в Tesla заявили, что улучшили зазоры в кузовных проемах Model 3 на "почти 40%". Интересно, как тогда было раньше?

Как писало НВ, пару месяцев назад в Tesla справились с "производственным адом" и вышли на график производства 5 тыс. машин в неделю.

Такой спрос на самый доступный электрокар от Илона Маска привел к тому, что компания добавила и Украину в список стран, в которых можно заказать Tesla Model 3 на официальном веб-сайте компании.

Как писал глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, со следующего года украинцы смогут купить самую дорогую Tesla Model 3 за $55 тыс. Такая комплектация имеет запас хода около 500 км, максимальную скорость в 233 км/час, разгоняется до сотни за 4,8 секунды, и стоит в США $65 тыс. без налоговых льгот.