Ход конем. Что будет, если Tesla объединится с Mazda или Subaru

Tesla может удешевить свои авто за счет сотрудничества с Mazda и Subaru

После длительного кризиса, который едва не похоронил Tesla, компания Илона Маска наконец, наладила производство и начала работать в прибыль. Тем не менее, к компании остается еще ряд вопросов, относительно качества, объемов продаж и цены автомобилей. В то время, как Илон Маск считает, что нужно экономить деньги на каждой детали, некоторые эксперты во всю сватают Tesla другим автопроизводителям.

Прошло уже больше месяца с тех пор, как представители Tesla отчитались перед инвесторами о доходах компании в третьем квартале 2018-го. Прибыль корпорации составила $312 млн, - достаточно скромно для таких масштабов, но, стоит учесть, что за аналогичный период в прошлом году, в Tesla говорили об убытках в $1,28 млрд.

Также, издание Electrec на днях сообщало, что Tesla смогла наладить производство 1000 экземпляров Model 3 за один день. Конечно, многим было куда интереснее наблюдать за провалами Илона Маска и злорадствовать по поводу проигрыша электромобилей.

Теперь, когда триумф Маска и его компании стал еще более вероятным, интересную тенденцию уследил редактор издания Jalopnik Джейсон Торчински. Автожурналист убежден, что для становления Tesla, как лидера мирового авторынка, компании необходимо начать сотрудничество с другими производителями, которые не имеют электрокаров в своем модельном ряду. В частности, речь идет о японских брендах Mazda и Subaru.

«Им нужны друзья, которые делают много хороших машин и не планируют создавать электрокары в будущем», - написал Торчински.

Что снова не так с Tesla?

С началом непрерывного масштабного производства и неимоверной популярностью бюджетной модели Tesla Model 3, можно снова становиться ярым фанатом Tesla и говорить о том, что все плохое закончилось и никто может больше не бояться банкротства.

Возможно так и будет, но до выхода компании Илона Маска на уровень ключевых мировых автопроизводителей осталось еще очень далеко. Даже самый дешевый фирменный электрокар Model 3, ­цену на который Маск обещал снизить до $35 тыс., теперь будет стоить около $38 тыс. И это в США, с их государственными субсидиями и неплохим экономическим положением. Очевидно, что эта цена далеко не для всех, не говоря уже о более дорогих Model S и Model X.

Если в Tesla действительно хотят создать современный Volkswagen «жук» или Ford Model T – им действительно нужно задуматься, как сделать свои машины максимально доступными для широкого круга аудитории

По словам Илона Маска, главным ограничивающим фактором является производство кузовов, которое обходится слишком дорого из-за сложной раздельной системы шасси Tesla.

«Важно понимать, что в общую стоимость автомобиля входят около 10 тыс. уникальных деталей и процедур. По разным подсчетам, цена Model 3 составит около $38 тыс., а каждая деталь будет стоить $3,8. Это означает, что более эффективное распределение денег – это игра мелкими монетами, даже если так и не кажется», - говорит Маск.

При чем тут Mazda и Subaru?

Автожурналист Джейсон Торчински написал, что два больших японских автопроизводителя Mazda и Subaru до сих пор не выпустили собственных электрокаров и потенциальное сотрудничество с Tesla может стать очень выгодным для всех.

Торчински предлагает, чтобы либо Mazda, либо Subaru делали кузова для Model 3. Дескать, так могут появится смежные модели с похожей колесной базой, по типу «Tesla-Outback» или «Tesla Mazda3».

Авторитет и качество производства этих брендов должны сделать бюджетную Tesla еще более популярной среди покупателей и удешевить конечную стоимость. А интерес японцев будет состоять в том, что подопечные Илона Маска поделятся своими технологиями и помогут им, наконец, выйти на рынок электрокаров.

К концу статьи, автор и сам приходит к выводу, что такое слияние вряд ли произойдет, ведь компания Toyota владеет акциями Subaru и может быть против сделки. Исторически сложилось так, что Toyota - мировой лидер по продажам автомобилей - является врагом Tesla. Японцы всячески противятся развитию рынка электромобилей, говорят, что это "преждевременная и необоснованная революция", а также активно продвигают водородные авто. Которые, кстати, Илон Маск когда-то назвал "идиотской идеей".

Однако, даже если отбросить фактор Toyota, то сделке между Tesla и Subaru могут помешать многие факторы самого разного характера.

«Я думаю, что этого не произойдет по многим причинам, включая гордыню Илона Маска. Но, тем не менее, я считаю, что Tesla-Mazda или Subaru-Tesla будут такими машинами, которые люди действительно захотят купить. Особенно те, кому не по карману самая дешевая Model 3», - подытожил редактор издания Jalopnik.

С кем сотрудничала Tesla?

Напомним, что у Маска уже был опыт работы в тандеме. С 2009-го по 2014-й концерн Daimler, который владеет брендом Mercedes, владел частью акций Tesla.

Калифорнийские производители разработали для немцев специальные батареи, которыми укомплектовали тестовую версию Smart ED2s, и небольшие модели Mercedes-Benz A-Class E-Cell и Mercedes-Benz B-Class ED.

Сотрудничали с Tesla и инженеры Toyota. После $50 млн инвестиций японской корпорации в перспективных производителей электрокаров из США, в 2012-м Toyota выпустила на рынок полностью электрическую версию популярного кроссовера Toyota RAV4.

Всего, на батареях Tesla вышло около 3000 машин Toyota, и продавались они два года, после чего компании прекратили кооперацию. И Toyota заняла весьма агрессивную позицию по отношению к Tesla (см. выше).

Как уже писало НВ, если компании Tesla и Apple объединят свои усилия - мы можем получить абсолютно новый автомобиль будущего.

По мнению аналитика Moor Insights & Strategy Криса Уайлдера, любой человек, который ездил на электрокарах Tesla имел возможность убедиться, что это "практически iPad на колесах".

"Обе компании сосредоточены на user experience и очень трепетно относятся к своим лояльным фанатам. Слияние этих двух компаний могло бы привести к появлению электромобиля такого уровня, что конкурентам пришлось бы очень тяжело", - отмечает эксперт.