Tesla из Шанхая. Китайский стартап представил свой электрический кроссовер

Китайский производитель электрокаров Nio представил на мероприятии в Шанхае свою вторую модель - кроссовер ES6.

Стоимость автомобиля, который может проехать около 500 километров без подзарядки, составляет $ 52 000, сообщает Engadget.

Материалами для шасси и кузова ES6 служат алюминиевые сплавы и углепластик. Машина разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 с, а тормозной путь при начальной скорости 100 км/ч до полной остановки равен 33,9 м. На одной зарядке электромобиль может проехать более 510 км.

Как уверяли на презентации, автомобиль отличается "стильным и спортивным экстерьером, а также изысканным высокотехнологичным интерьером". В настоящее время ES6 предлагается в версиях Standard и Performance с начальными ценами, примерно равными $51 900 и $57 700.

Уильям Ли, основатель Nio, председатель и исполнительный директор, сказал о запуске этого автомобиля: "Мы стремимся пересмотреть пользовательский опыт и создать сообщество, ориентированное на наших пользователей, которое наслаждается жизнью и растет вместе". Клиенты могут разместить заказ на ES6 прямо сейчас и ожидать, что поставки начнутся в июне 2019 года.

Также Ли отметил, что в июне текущего года производитель начал поставки представленной ранее семиместной модели ES8. К настоящему моменту отгружено 9 726 внедорожников ES8. Кроме этого, Nio развивает фирменную инфраструктуру и открыла уже 26 магазинов бренда.

Ранее НВ сообщало, что в конце прошлого года компании из Китая и нескольких других стран вложили средства в стартап электрокаров Nio. Среди инвесторов Nio числятся такие структуры, как Tencent, поисковик Baidu и несколько крупных фондов. Nio планирует, чтобы автономный электрический автомобиль марки появился в США к 2020 году.