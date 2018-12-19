Разрешили. Uber продолжит испытания своих беспилотных авто
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Разрешили. Uber продолжит испытания своих беспилотных авто

Uber разрешили возобновить испытания беспилотников

Сервис Uber получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей на дорогах штата Пенсильвания.

Это произошло через 9 месяцев после смертельной аварии с беспилотником в Аризоне, пишет The Verge

Программа тестов была закрыта в марте после того, как в Темпе, штат Аризона, автомобиль Uber убил пешехода. Катастрофа была первой смертью, произошедшей с автомобилем с самостоятельным вождением, и это было расценено как серьезное препятствие для отрасли.

Департамент транспорта Пенсильвании удовлетворил просьбу Uber начать автономное тестирование в Питтсбурге, где находится штаб-квартира его группы передовых технологий. Представитель Uber подтвердил, что PennDOT предоставил разрешение, но предупредил, что компания еще не возобновила тестирование.

"Мы получили письмо с разрешением, да, но мы еще не вывели машины на дорогу", - отметили в Uber.

В июле компания вернула свои автомобили на дороги Питтсбурга, но в режиме ручного управления. Во время тестовых заездов в каждом автомобиле находились два сотрудника Uber, один из которых управлял автомобилем, а второй отвечал за сбор данных о поездке.

Авария с участием автомобиля Uber оказала достаточно сильное влияние на индустрию беспилотных автомобилей в целом. К примеру, вскоре после этого испытания своих беспилотных автомобилей также остановили Toyota и NVIDIA.

Теги:   Беспилотный автомобиль Uber Испытания Авто

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