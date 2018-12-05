Размели. Porsche увеличит производство электрокара Taycan

Первый полностью электрический автомобиль Porsche, модель Taycan, оказался более востребованным, чем предполагалось автопроизводителем.

Компания говорит, что собирается увеличить запланированное производство Taycan, хотя конвейер будут делить 4-дверный седан и версия Cross Turismo, пишет Electrek.

Ранее Porsche планировала выпускать около 20 000 автомобилей Taycan в год. Это не похоже на гигантские объемы, но это важный показатель для немецкого автопроизводителя премиум-класса. Теперь же Porsche хочет производить еще больше электрокаров, причем в двух версиях.

Только в Норвегии, по данным автопроизводителя, покупатели оставили более 3000 заявок с депозитами. Как правило, Porsche продает на рынке этой страны около 600 автомобилей в год.

"Из-за высокого спроса мы превысим показатель в 20 тысяч, тем более, что Cross Turismo в качестве первой спецверсии Taycan получил зеленый свет и пойдет в серию", - заявил генеральный директор Porsche Оливер Блюм в интервью для WirtschaftsWoche.

Ранее в этом году автопроизводитель сказал, что он "входит в электрическую эру с новым Taycan" и поделился некоторыми сведениями о своем прогрессе в направлении производства. Ожидается, что автомобиль сможет проехать без подзарядки более 250 миль, но наиболее впечатляющей функцией является, возможно, 800-вольтовая система, которая позволит заряжать автомобиль до 80% всего за 15 минут.

Ожидается, что в производство автомобиль пойдет в конце следующего года.