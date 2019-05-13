Пять лучших б/у авто для дачников до $15 тыс

Какой автомобиль купить, если у вас появилась дача или загородный дом, а также огород и все сопутствующие транспортные потребности

Прошли те времена, когда автомобиль был роскошью. И на попавшие с божьей помощью в семью Жигули сваливались все мыслимые и немыслимые транспортные задачи.

Сегодня автомобильный рынок заполнен моделями самого разного предназначения. И это позволяет выбрать автомобиль под свои нужды. Как новый, так и подержанный.

Попробуем рассмотреть лучшие варианты для дачника в популярном бюджете до $15 тыс. За эту сумму уже можно присмотреться к новым авто, но это будут исключительно «малолитражки» вроде Hyundai Accent или Peugeot 208. На таком автомобильчике на дачу особо не поездишь. На грунтовке угробишь ходовую, в глубокой луже застрянешь, да и яблочек с дачи теще много не привезешь.

Тут впору подумать о более подходящем варианте для сельской местности. Вот пять интересных вариантов.

Mitsubishi Pajero Sport

2009-2011 гг

Mitsubishi Pajero Sport / Фото: Wiki

Р амный внедорожник Pajero Sport первого поколения был очень популярен в Украине. Еще бы - Pajero Sport был сам дешевым вариантом приобретения большого внушительного внедорожника. Все, кому не хватало денег на «крузак» или хотя бы Prado, волей-неволей оказывались в автосалонах Mitsubishi.



Pajero Sport первого поколения вдобавок оказался еще и весьма добротным и живучим автомобилем с приемлемой стоимостью содержания. Даже сегодня на дорогах полно экземпляров примерно 2000 года выпуска.

Второе поколение, которое появилось в Украине в 2009 году имеет более современный дизайн (если слово дизайн вообще применимо к этому брутальному агрегату) и возможность езды на постоянном полном приводе (у первого поколения это приводило к «убийству» раздатки). Ну и моторы стали помощнее, хотя их экономичность осталась на прежнем уровне.

В особенности, это касается 2,5-литрового дизельного двигателя, надежного и сравнительно недорогого в обслуживании. С ним и лучше всего выбирать Pajero Sport второго поколения.

В целом при выборе такой машины нужно в первую очередь диагностировать состояние раздатки и полного привода. Если предыдущий владелец любил форсировать реки и горы, то вполне мог доконать систему полного привода. А ее ремонт может обойтись в целое состояние.

Если же полный привод «живой», двигатель и коробка тоже, то этот неприхотливый рамный внедорожник станет отличным выбором на годы эксплуатации.

Volkswagen Passat B7 Variant

2011-2013 гг

Volkswagen Passat / Фото: Wiki

В связи с принятием новых законов о растаможке в Украину хлынул поток «свежих» автомобилей из Европы.

Это отличный шанс ощутить себя настоящим европейцев и приобрести за разумные деньги истинно бюргерский автомобиль. Вне сомнения одним из эталонов тут является Volkswagen Passat в кузове универсал. В нашем бюджете можно купить вполне свежий 6-8-летний автомобиль и даже попробовать найти версию с полным приводом (хотя они встречаются редко и стоят дороже моноприводных).

Passat подойдет тем дачникам, у которых а) к даче ведет более-менее приличная дорога, поэтому от автомобиля не требуются особые внедорожные качества б) дача расположена далеко и требует длительной поездки по трассе.

Ведь Passat однозначно выигрывает у всех прочих героев сегодняшнего обзора по комфорту на скорости. В отличие от внедорожников, которые утомляют в дальнем пути, в Passat за рулем буквально отдыхаешь.

Экономичные двигатели Passat, как бензиновые, так и дизельные, также порадуют — на больших пробегах экономия становится довольно ощутимой.

Разумеется, новые Volkswagen не славятся той же надежностью и (в особенности, ремонтопригодностью), что их славные предки из 1990-х. Однако, купив машину в приличном состоянии и должным образом обслуживая ее, можно получить вполне приличный семейный автомобиль, который вас не разорит. По крайней мере, если и разорит, то не сразу.

Suzuki Grand Vitara

2010-2013 гг

Suzuki Grand Vitara / Фото: Wiki

С тарая добрая Grand Vitara выпускалась более 10 лет и обросла огромной фанатской базой. Большинство этих людей сильно разочарованы тем фактом, что на смену настоящему «танку» с интегрированной рамой, внедорожной раздаткой и «понижайкой» пришла совсем уж гражданская Vitara. Пусть и доступная в полноприводной версии.

Старая добрая Grand Vitara отлично справлялась с бездорожьем средней степени, а при наличии некоторой подготовки — и с серьезными препятствиями.

Grand Vitara также заслужила репутацию неприхотливого и сравнительного недорогого в обслуживании автомобиля. Мотористы рекомендуют брать 2-литровый двигатель, а не более мощный 2,4-литровый — из-за некоторых технических нюансов он менее надежен.

Также предпочтительно взять машину с «механикой», она тут неубиваемая.

Тщательно отобранная Grand Vitara в хорошем состоянии при должном уходе будет исправно служить много лет.

По сути, главным минусом Grand Vitara для дачника является небольшой багажник. А уж если вы установите газ (что будет нелишним, учитывая прожорливые двигатели Grand Vitara), то от багажника и вовсе мало что останется. Возить урожай с дачи придется большей частью в салоне. Ну для кого-то это станет даже плюсом, можно будет отправить тещу домой на электричке. Шутка.

Renault Duster

2014-2016 гг

Renault Duster / Фото: Wiki

Б олее современный и бюджетный вариант Grand Vitara. Или, если угодно, более добротный и даже премиальный вариант старой доброй советской Нивы.

Недорогой и неприхотливый автомобиль с отличными внедорожными качествами. Это факт — Duster может дать фору на бездорожье многим именитым кроссоверам с ценником в полтора-два раза выше. А дизельный Duster с «механикой» еще и весьма экономичен.

К минусам Duster можно отнести посредственный уровень комфорта, слабую шумоизоляцию и т. д. Ну и конечно, довольно скромный багажник.

Зато за вменяемые деньги можно купить автомобиль «свежего» года, как говорят перекупы, с небольшим пробегом. И потом спокойно ездить к себе на дачу круглый год, невзирая на дождь, снег и прочие неприятности.

Volkswagen Transporter T5 4x4

2006-2012 гг

Volkswagen T5 / Фото: Wiki

И напоследок вариант, который многим покажется неожиданным — микроавтобус.

На самом деле, для дачи или дома в селе со всеми сопутствующими хозяйственными делами микроавтобус может оказаться идеальным вариантом. Огромный салон, с легкостью трансформирующийся в багажник, даст фору салону любого, даже крупного внедорожника. Плюс возможность загружать/разгружать как сзади, так и через боковую дверь.

От покупки микроавтобуса многих останавливают два обстоятельства. И оба, кстати, совершенно несущественные.

Во-первых, некоторым людям кажется, что микроавтобусом тяжело управлять. На самом деле, это не так. Да, это высокое и крупное транспортное средство, и посадка водителя там не такая, как в легковушках. Но это лишь дело привычки.

Во-вторых, и это важно в контексте нашей статьи, многие ссылаются на то, что микроавтобусы преимущественно заднеприводные (как популярный Mercedes-Benz Vito) или переднеприводные (как Volkswagen Transporter или Renault Traffic). На самом деле, это не так.

Тот же Transporter встречается в полноприводной версии. И именно его можно порекомендовать в качестве неплохого варианта для сельской местности. Огромная грузоподъемность, экономичный дизель и неплохая проходимость — отличные качества для дачника. Разумеется, по проходимости полноприводный Transporter уступит настоящим внедорожникам. Но даст фору обычному микроавтобусу. Так что, если в вашем случае внедорожные требования исчерпываются необходимостью форсировать весеннюю грязь или осенние лужи, то это ваш вариант.

Ах ну да, есть еще третье возражение против микроавтобусов. Возражение имиджевое. Вас могут принять за реального «колхозника», а для многих жителей города, которые лишь время от времени выезжают на дачу, это может быть проблемой. Ну что ж, это скорее вопрос философский — «вам шашечки или ехать?».