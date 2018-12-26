Просто мечта. В линейке Mazda может появиться роторный спорткар

Глава Mazda заявил, что в компании все мечтают о новом роторном спорткаре, но пока фирма не может позволить его себе с точки зрения бизнес-показателей.

Пока роторные моторы будут использоваться только в гибридных автомобилях, сообщает Motor1.

Несмотря на это, в Mazda не исключают и появления когда-нибудь нового роторного спорткара. Глава фирмы Акира Марумото в недавнем интервью такой возможности не подтвердил, но и не опроверг.

"Мы сейчас не в той ситуации, когда можем позволить себе выпуск машины с роторным двигателем. Одна из моих задач — сделать так, чтобы с точки зрения бизнеса это стало для Mazda возможно. Все мы мечтаем об этом и хотели бы воплотить свою мечту в реальность", - заявил Марумото.

При этом отсутствие каких-либо однозначных заявлений оставляет для всех фанатов роторных двигателей и спорткаров Mazda шанс, что когда-нибудь линейка роторных моделей марки возродится серийной машиной по мотивам одного из недавних концепт-каров.

Ранее НВ сообщало, что компания Mazda официально подтвердила возвращение в свою линейку моторов роторного двигателя. Мотор этого типа появится уже в 2019 году. Новым роторным двигателем оснастят первый электромобиль бренда Mazda. Этот силовой агрегат будет выполнять роль генератора, который вырабатывает электроэнергию для электромотора.

Добавим, роторные двигатели Mazda на основе двигателей Ванкеля имели репутацию относительно небольшого и мощного мотора c низким расходом топлива. Mazda начала широко использовать роторные двигатели после энергетического кризиса 1970-х годов.

Один из последних двигателей этой серии, 13B-MSP Renesis, впервые появился на Mazda RX-8 в 2003 году. Renesis стал Двигателем года и Лучшим новым двигателем 2003 года, и получил другие награды. Модель Mazda RX-8 производилась до 2011 года.