Porsche вывела на тесты кабриолет 911 Convertible
Авто

Сегодня, 08:05

209

Porsche вывела на тесты кабриолет 911 Convertible

Кабриолет отправился на дорожные тесты

Фото: Motor1

Фотошпионы обнаружили прототип нового кабриолета Porsche 911, который ездил по улицам почти без маскировки.

Как и модель предыдущего поколения, новый кабриолет 911 получил тканевую крышу, на развертывание которой требуется менее 20 секунд, пишет Motor1

Почти полное отсутствие камуфляжа — это отличительная черта еще не рассекреченных кабриолетов на базе Porsche 911 нового поколения, которые были замечены на тестах.

Новый Porsche 911 был уже показан, а сейчас приходится ждать других модификаций спорткара. Судя по всему, первой премьерой станет кабриолет, который фотошпионы уже застали на дорожных испытаниях практически без какого-либо камуфляжа.

Судя по снимкам, изменения сведутся только к мягкому складному верху вместо жесткой крыши. Кузов с выразительными задними колесными арками отлично сочетается с тканевым верхом. При этом небольшие частицы камуфляжа скрывают мелкие детали новинки.

Вероятно, кабриолет сначала появится в версии Carrera S, а затем в базовом варианте Carrera. В случае с Carrera S и Carrera 4S речь должна идти о 3-литровом 6-цилиндровом оппозитном моторе мощностью 443 л.с. с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением или 7-ступенчатой механической коробкой передач. Будут, естественно, не только задне-, но и полноприводные версии.

Премьера кабриолета Porsche 911 (992) должна состояться в начале 2019 года. Стоимость новой модификации, естественно, окажется выше, чем у купе: ценник на 911 Carrera S будет более чем на $10 000 выше, чем $113 300 за купе.

Теги:   Кабриолет Porsche Тесты

Читайте также

Научпоп

Сегодня, 07:03

article_img
Популярнее Иисуса. Почему взрослые не перестают верить в Деда Мороза, - исследование
События

Вчера, 21:42

article_img
Два цвета Зеленого Клина. Как столетие назад украинцы Дальнего Востока пытались объявить национальную автономию
Гаджеты

Вчера, 21:00

article_img
10 лучших гаджетов в подарок на Новый год 2019

Последние новости

  1. Гаджеты

    Вчера, 23:51

    305
    В Германии суд ограничил продажу Iphone из-за патентных нарушений
  2. Научпоп

    Сегодня, 07:03

    162
    Популярнее Иисуса. Почему взрослые не перестают верить в Деда Мороза, - исследование
  3. Авто

    Сегодня, 08:05

    208
    Porsche вывела на тесты кабриолет 911 Convertible

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться