Porsche вывела на тесты кабриолет 911 Convertible

Фотошпионы обнаружили прототип нового кабриолета Porsche 911, который ездил по улицам почти без маскировки.

Как и модель предыдущего поколения, новый кабриолет 911 получил тканевую крышу, на развертывание которой требуется менее 20 секунд, пишет Motor1.

Почти полное отсутствие камуфляжа — это отличительная черта еще не рассекреченных кабриолетов на базе Porsche 911 нового поколения, которые были замечены на тестах.

Новый Porsche 911 был уже показан, а сейчас приходится ждать других модификаций спорткара. Судя по всему, первой премьерой станет кабриолет, который фотошпионы уже застали на дорожных испытаниях практически без какого-либо камуфляжа.

Судя по снимкам, изменения сведутся только к мягкому складному верху вместо жесткой крыши. Кузов с выразительными задними колесными арками отлично сочетается с тканевым верхом. При этом небольшие частицы камуфляжа скрывают мелкие детали новинки.

Вероятно, кабриолет сначала появится в версии Carrera S, а затем в базовом варианте Carrera. В случае с Carrera S и Carrera 4S речь должна идти о 3-литровом 6-цилиндровом оппозитном моторе мощностью 443 л.с. с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением или 7-ступенчатой механической коробкой передач. Будут, естественно, не только задне-, но и полноприводные версии.

Премьера кабриолета Porsche 911 (992) должна состояться в начале 2019 года. Стоимость новой модификации, естественно, окажется выше, чем у купе: ценник на 911 Carrera S будет более чем на $10 000 выше, чем $113 300 за купе.