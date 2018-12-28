Почти игрушка. Suzuki превратила маленький Jimny в пикап

К домашнему автосалону в Токио компания Suuzki подготовила сразу несколько необычных концепт-каров на основе внедорожника Jimny последнего поколения.

Одним из вариантов стала концептуальная модель Jimny Sierra Pickup Style, пишет Motor1.

Внедорожник превращен в пикап, дизайн которого выдержан в ретро-стиле благодаря олдскульной решетке радиатора и фирменной эмблеме прежних лет. Автомобиль покажут в январе 2019 года в Токио, где начнет работу международный автосалон.

У машины увеличены дорожный просвет, установлены новые крылья, колеса и покрышки, в грузовом отсеке появилась защитная дуга с дополнительным светом, а боковины кузова украшены деревянными панелями.

Еще один Jimny, в версии Jimny Survive подготовили к бездорожью. У машины был увеличен дорожный просвет, установлены шины с агрессивным рисунком протектора, силовой обвес со встроенной в передний бампер лебедкой. Заодно предусмотрены защита фар и накладки из алюминия на крылья, а также новый багажник на крыше.

Добавим, Suzuki Jimny нового поколения был представлен летом 2018 года. Дизайн Suzuki Jimny был выдержан в стилистике предыдущих поколений модели, а кроме того для новинки предлагали несколько сочетаний двуцветной окраски кузова.

Автомобиль построен на раме лестничного типа. Для Suzuki Jimny предусмотрены два мотора. Бензиновый 660-кубовый 64-сильный турбодвигатель и 1,5-литровый 120-сильный атмосферный мотор. Каждый агрегат сочетается либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 4-диапазонной автоматической, которые были доработаны по сравнению с предыдущим поколением модели.