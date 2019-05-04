Мадам готова на все. Тест-драйв Peugeot 5008

Пробуем французский семейный почти кроссовер Peugeot 5008. Почему почти? Сейчас узнаете.

Французы остаются верны себе. Они с упорством достойным восхищения выпускают автомобили с харизмой и спецификой, которые яростно притягивают одних покупателей… и столь же яростно отталкивают других.

Вообще-то, Peugeot 5008 выпускается с 2009 года. Но первое поколение этого автомобиля, которое позиционировалось как компактвен (что-то вроде Peugeot 3008, только чуть больше), в Украине не продавалось.

А вот второе поколение, которое французы гордо перевели в разряд кроссоверов, до нас все таки доехало.

И это чертовски интересный и во многих отношениях приятный автомобиль, который мне очень понравился.

Собственно, у него сплошь одни плюсы, кроме одного единственного минуса. Который способен для многих покупателей перевесить все достоинства.

Ну как в той истории про ложку сами знаете чего в бочке с медом.

Но обо всем по порядку.

Peugeot 5008 - как едет?

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Старая добрая подвеска Peugeot узнается тут с первых мгновений за рулем. Машина едет плотно, собранно. Что-то среднее между немецкой жесткостью и, скажем, тойотовской “желейной мармеладностью”.

Собственно, после Citroen C4 Picasso можно сказать, что 5008 немного жестковат. Но в целом, ездить на машине очень приятно. Даже по раздолбанным украинским дорогам.

Рулится машина уверенно и предсказуемо. Руль легкий, но не пустой - обратная связь с колесами присутствует. На скорости 5008 остается послушным и, как бы это сказать поточнее… вменяемым. После маневров по тесным городским улочкам остается приятное впечатление - Peugeot 5008 производит впечатление более компактного авто, чем на самом деле.

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Никаких рекордов скорости от такого увесистого автомобиля с 180-сильным дизелем ждать не стоит. Но 400 Нм крутящего момента дают о себе знать.

Peugeot 5008 разгоняется легко и уверенно. 8-ступенчатый “автомат” плавно перебирает передачи, даже не верится, что это не новомодный вариатор.

Заявлен разгон до “сотни” за 9,3 сек. В реальности кажется, что машина еще быстрее, хотя замеров я не делал.

Главный минус Peugeot 5008 - моноприводность. Несмотря на то, что французы гордо именуют второе поколение 5008 кроссовером, а на вопрос о полном приводе у них есть домашняя заготовка в виде словосочетания Grip Control, из песни слов не выкинешь.

Grip Control - лишь слегка влияет на работу колес, помогая машине выбраться из легких неприятностей. Полный привод такой системой не заменишь. И клиренс тут не ахти - всего 160 мм. У некоторых седанов - такой же.

И в этом большой минус 5008 на фоне многих конкурентов, которые стоят таких же денег (подробнее об этом ниже), но предлагают полный привод хотя бы в виде топовой опции .

Словом, 5008 - это городская кисейная барышня, которую страшно выгуливать даже по легкому снежку. И на дачу или на рыбалку с такой жеманной красавицей не сгоняешь.

Зато в городе - да, она готова на все.

Peugeot 5008 - как выглядит?

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Peugeot 5008 просто до безобразия похож на младшего брата 3008, особенно, спереди. Просто 5008 чуть длиннее, в связи с чем длиннее и его колесная база.

Обе модели построены на одной платформе. На ней же, кстати, построен и еще один родственник Citroen Grand C4 Picasso. С ним у 5008 фактически идентичные размеры - длина кузова (4,64 м) и колесная база (2,84 м).

Peugeot 5008 / Фото: НВ

От 3008 старшая модель отличается только чуть растянутой кормой.

В общем и целом, дизайн выглядит симпатично и современно. И в отличие от собрата Citroen тут дизайн более менее спокойный, нет чисто французской вычурности, которая отталкивает многих потенциальных покупателей.

Peugeot 5008 - что внутри?

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Интерьер впечатляет. Тут и внушительный простор, и футуристичный дизайн. Словом, все, что так понравилось мне в 3008, есть и здесь.

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Центральная консоль выглядит так, будто прибыла сюда из будущего. Цифровая приборная панель - тоже будто от вертолета. Маленький руль необходимо выставить так, чтобы приборы было видно над ним, а не “сквозь” него.

На сиденьях - приятная кожаная оббивка. Всюду в салоне - мягкий, приятный на ощупь пластик.

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Панорамная крыша добавляет объема и без того просторному салону.

Peugeot 5008 / Фото: НВ

В топовой комплектации GT кроме крыши меня радовали еще и передние сиденья. Причем, дело было не только в электрических регулировках с огромными диапазонами, но и в наличии встроенных массажеров. Среди аж восьми режимов массажа меня больше всего порадовали “кошачьи лапки”.

Если бы я знал, что бывает такая волшебная штука, я бы может, не женился. А лучше купил бы себе такую машину. Шутка :)

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Огромный багажник Peugeot 5008 (объем - 702 л) впечатляет. Но ровно до того момента, пока вам не придет в голову идея разложить два сиденья третьего ряда. Вот тут-то от багажника и остаются одни воспоминания. Впрочем, если третий ряд вам ни к чему, то кресла третьего ряда легко демонтируются.

Peugeot 5008 - что по деньгам?

Peugeot 5008 / Фото: НВ

Peugeot 5008 - автомобиль отнюдь не дешевый. Цены на модель в Украине стартуют от 1,033 млн за версию со 150-сильным дизелем и 6-ступенчатой АКПП. Версия со 180-сильным двигателем и 8-ступенчатым “автоматом” обойдется в 1,166 млн грн.

Даже страшно начинать перечислять кроссоверы, которые можно купить за эти деньги.

Среди весьма и весьма достойных конкурентов можно назвать и Volkswagen Tiguan, и Nissan X-Trail, и Subaru Forester, и Toyota RAV4. И много много других вариантов. И у большинства из них присутствует полный привод, которого у 5008 нет.

С точки зрения экономичности Peugeot 5008 - в числе лучших авто в своем классе.

Нет, нет, вы не подумайте, чуда не случилось. Обычному киевскому водителю добиться заявленных производителем цифр расхода так же сложно, как сельской свадьбе достичь размаха голливудской вечеринки.

Так что, никаких 5,3 л на 100 км я на Peugeot 5008 не добился. А вот средний показатель 7,7 л за неделю довольно активной езды я считаю неплохим показателем для такого крупного и динамичного автомобиля.