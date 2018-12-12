Опережая время. В Калифорнии строят мощные зарядки для электрокаров, которых еще нет в продаже

Компания под названием Electrify America установила в Калифорнии первые две зарядные станции мощностью 350 кВт.

При этом первые автомобили, которые смогут использовать зарядки мощностью 350 кВт, не появятся в продаже до 2020 года, сообщает Engadget.

Если эти новые зарядные устройства будут работать, как рекламируется, они смогут дать электромобилю достаточно энергии, чтобы проехать около 300 километров всего после 10 минут зарядки.

Зарядное устройство мощностью 150 кВт, которое в настоящее время является наиболее мощным зарядным устройством, дает автомобилям достаточно мощности, чтобы проехать около 200 км после 15 минут зарядки.

Новые зарядные устройства будут установлены наряду с зарядными устройствами мощностью 150 кВт в точках Simon Premium по всем США, хотя большинство таких станций все же находятся в Калифорнии. И хотя может показаться глупым тратить время на установку зарядных устройств, которые на самом деле никто не может использовать, имеет смысл инвестировать в инфраструктуру, которая будет необходима для поддержки новых электромобилей, как только они появятся на рынке.

Electrify America производит и устанавливает зарядные устройства для электромобилей и запускает рекламные кампании по продвижению электромобилей. Компания принадлежит Volkswagen Group, которая создала ее в рамках соглашения об охране окружающей среды с агентством по охране окружающей среды США после так называемого Дизельгейта.

Другими словами, эти зарядные станции могут считаться своеобразным вариантом общественных работ.