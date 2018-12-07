Новое имя. Skoda представила конкурента Ford Focus

Компания Skoda показала в Израиле свой новый хэтчбек Scala, который пришел на смену Skoda Rapid.

Интересно, что презентация состоялась в Тель-Авиве, чтобы избежать пересечения с премьерами других марок на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, уверяет Motor1.

Модель Scala стала длиннее, шире и выше, чем Rapid Spaceback. Колесная база новинки (2649 миллиметров) тоже больше, чем у предшественника, так что и салон стал просторнее. Все это обеспечил переход на платформу MQB A0. Объем багажника вырос с 415 до 467 литров в базовом варианте.

Skoda заявляет, что Scala — это еще и первая модель с новым фирменным дизайном марки, воплощение которого мы увидим на других моделях в ближайшие годы. В серийной модели есть некоторые черты от концепт-кара Vision RS, но в целом машина спокойнее, чем прототип.

В моторную линейку новинки войдут 3-цилиндровый 95-сильный 1.0 TSI с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 115-сильный вариант с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой DSG. Появится 150-сильный 1.5 TSI с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой DSG, а также 115-сильный 1,6-литровый дизель.

К концу 2019 года выйдет версия с 90-сильным 1.0 G-TEC на сжатом природном газе (CNG) с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Что касается имени, то Skoda решила выбрать название, которое переводится с латинского как "лестница", чтобы подчеркнуть огромный шаг вперед относительно Skoda Rapid. Как и в случае со Skoda Kodiaq GT для китайского рынка, на крышке багажника будет большая надпись, а не эмблема модели.

В продажу в Европе Skoda Scala поступит в первой половине 2019 года. Новая модель призвана стать конкурентом для Volkswagen Golf, Ford Focus, SEAT Leon и Kia Ceed с Hyundai i30.