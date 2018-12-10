"Женское дело: как самостоятельно подобрать шины на автомобиль"

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного американским производителем шин Goodyear совместно с женским лайфстайл изданием Real Simple, касательно покупательского поведения мужчин и женщин, женщины влияют на 80% решений о бытовых покупках, а также имеют влияние на 65% покупок связанных с шинами или автомобилем. И это вполне логично, ведь современные женщины с каждым днем всё меньше и меньше соответствуют образу классической домохозяйки 1960-х. Более 70% женщин из 12 000 опрошенных в рамках исследования работают вне дома, 64% являются мамами несовершеннолетних детей, и больше 40% имеют менее одного часа в день, который могут посвятить только себе.

На первый взгляд их время сильно ограниченно, однако когда речь идет о серьезных покупках, женщины подходят к этому с полной ответственностью. В отличие от мужчин, которые часто знают, какой товар хотят приобрести, женщины более склонны к восприятию новой информации и альтернативных мнений. Они также больше обращают внимание на эстетические характеристики продукта, менее консервативны при выборе бренда и чаще обращаются за консультациями к экспертам.

Для того чтобы упростить покупку шин для женщин автолюбителей, мы подготовили обзор ряда базовых показателей. Они помогут вам выбрать шины, максимально соответствующие вашим потребностям и стилю вождения.

Почему шины - это важно?

Шины, на первый взгляд один из самых простых автомобильных автозапчастей, напрямую влияют на такие важные характеристики автомобиля как тормозной путь, управляемость, топливная экономичность, вибрационный и акустический комфорт в дороге. Все эти параметры являются ключевыми для безопасного и комфортного вождения.

На качество шин влияют, прежде всего, состав резиновой смеси, из которой они изготовлены, рисунок протектора, а также наличие инновационных технологий. В летних и зимних шинах данные параметры серьезно отличаются. Это обусловлено разными температурными режимами, а также диаметрально противоположными условиями эксплуатации автомобилей в летний и зимний период.

Какие бывают виды шин в зависимости от сезона?

Основным параметром при выборе шин является их сезонность, особенно в Украине, где зима снежная и холодная, а лето жаркое и сухое.

По параметру сезонности, шины делятся на летние, зимние и всесезонные.

Летние шины, такие как, например, Goodyear EfficientGrip Performance. В отличие от зимних и всесезонных шин они максимально эффективны в теплую и жаркую погоду. Для примера данные летние шины Goodyear обеспечивают высокую точность управления, комфорт и эффективность торможения, обладают высокими показателями экономичности за счет низкого сопротивления качению и позволяют чувствовать себя уверенно на дороге.

Зимние шины (например, Goodyear UltraGrip Ice 2 и Goodyear UltraGrip Performance), в которых: 1) используется специальная резиновая смесь, которая облегчает управление автомобилем при низких температурах на льду и снегу; 2) имеются широкие блоки протектора и дополнительные надрезы (так называемые «ламели»), которые позволяют шине «цепляться» за дорожное покрытие, а также избавляться от налипшего снега. Зимние шины делятся на шипованные и нешипованные. Первый тип зимних шин наиболее эффективен на обледенелых дорогах и укатанном снегу. Второй тип менее эффективен на льду, но более практичен на сухих и мокрых дорогах, а также снегу.

Всесезонные шины подойдут тем, кто эксплуатирует автомобиль при разных температурах, но преимущественно в сухую или относительно теплую погоду. Например, такая модель шин как Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, является всесезонной, однако максимально эффективна при средних температурах до минус 5°C. Если же температура воздуха зимой опускается ниже минус 5°C и выпадает достаточное количество осадков, как это часто происходит в Украине, рекомендуется с точки зрения безопасности использовать зимние шины.

На что, помимо сезонности, необходимо обратить внимание, выбирая шины?

Маркировка шин.

Вне зависимости от сезона, выбирая шины вам необходимо определиться с их размером. Для этого обратите внимание на маркировку на боковине шины.

Традиционно, типоразмер шин обозначается тремя цифрами, например 205/55 R16, как указанно на рисунке выше. При этом “205” означает ширину шины в мм, “55” отношение высоты профиля шины к ширине (в % соотношении), т.е. в рассматриваемом примере индекс “55” означает, что высота шины составляет 55% от ее ширины. Число “16” обозначает диаметр диска в дюймах, а “R” – радиальная конструкция. Абсолютное большинство современных шин имеют именно такой тип конструкции.

Маркировка “91V”, которую вы видите рядом, обозначает индекс нагрузки и скорости шины, где “91” – индекс нагрузки, который обозначает максимальный вес (в кг), при котором сохраняется размер и геометрия пятна контакта, а шина сохраняет все свои характеристики (в данном случае максимально допустимая нагрузка на одну шину - 615 кг). Чем меньше число, тем меньшая нагрузка допустима. “V” – индекс скорости, отображает максимальную скорость ( в км/ч), которую шина способна выдержать при правильном давлении и соответствующей нагрузке (в данном случае до 240 км/час).

Стоит также отметить, что, необходимо устанавливать шины в типоразмере, рекомендованном производителем автомобиля, а также соблюдать рекомендованное производителем автомобиля давление в шинах. Найти данную информацию вы можете в руководстве по эксплуатации автомобиля, на внутренней стороне лючка бензобака, на внешней боковой стойке автомобиля между передней и задней дверью, либо же на торце водительской двери.

Европейская маркировка шин.

Маркировка должна быть нанесена на этикетку на шине — это законодательное требование для маркировки шин в странах ЕС. Она содержит важную информацию о безопасности и экологичности каждой шины и позволяет сравнивать 3 важных показателя: показатели сцепления на мокрой дороге, расхода топлива и уровня шума разных шин.

Экономия топлива. В зависимости от конструкции шины и резиновой смеси, шины по-разному влияют на расход топлива. Согласно европейским стандартам маркировки шин топливная экономичность обозначается буквами латинского алфавита A,B,C,E,F. Соответственно наиболее экономичные шины имеют маркировку “A”, в то время как наименее экономичные, маркировку “F”. Выбирая шины с маркировкой А, можно сэкономить до 5 000 грн*

*Потенциальная экономия на расходах на топливо, просчитанная на официальном калькуляторе экономии топлива, разработанном в соответствии с Регламентом ЕС № 1222/2009. Данные для расчетов: количество пройденных километров: 30 000, средний расход бензина: 8 л / 100 км, средняя цена за литр бензина A-95 31,62 грн.**, при условии 35% пробега по трассам и 65% пробеге в городском цикле на легковом автомобиле. Указанные значения являются приблизительными. Фактические показатели экономии могут незначительно отличаться от указанных в зависимости от параметров тестирования и других факторов, таких как дорожные условия и стиль вождения. Данные результаты не являются обязательными для Европейской Комиссии и/или Goodyear. Чтобы узнать больше об официальном калькуляторе экономии топлива, посетите веб-сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres.

**цены актуальны на дату публикации согласно ресурсу: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/

Уровень шума. Данный параметр измеряется в децибелах (дБ) и отображает уровень наружного шума от шины. Чем ниже данный показатель, тем меньше внешнего шума шины будут создавать во время движения.

одна черная волна - тихая шина (как минимум на 3 дБ ниже предельного значения для Европы);

две черных волны - умеренно шумная шина (между предельным значением и уровнем ниже него на 3 дБ);

три черных волны - шумная шина (выше предельного значения для Европы)

Сцепление на мокрой дороге. Как и в случае с топливной экономичностью, согласно европейским стандартам маркировки, управляемость на мокрой дороге является одной из ключевых характеристик шины с точки зрения безопасности. Подобно топливной экономичности, данный показатель обозначается буквами от “A” до “F”. Соответственно, чем ближе буква к началу алфавита, тем шина более безопасна и лучше ведет себя на мокрой дороге. Разница между “A” и “F” составляет 18 метров.

Указанные выше параметры не являются исчерпывающими при выборе шин, однако ориентация на них поможет подобрать оптимальную “обувь” для автомобиля, максимально соответствующую вашим потребностям с точки зрения безопасности и эффективности вождения.