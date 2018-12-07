Mercedes-Benz испытывает новый кроссовер GLS

Компания Mercedes продолжает тесты модели GLS перед запуском в серию. Машину активно проверяют на дорогах общего пользования.

Кроссовер GLS выпускается с 2012 года и в ближайшее время должен сменить поколение, пишет Motor1.

Испытания проходят в общем трафике. Кроссовер по-прежнему в камуфляже, у него нет серийных фонарей, но в целом Mercedes-Benz GLS уже сейчас выглядит весьма близким к серийному производству вариантом.

Очевидно, что конкурент новому BMW X7 получит ту же платформу MHA, что и Mercedes-Benz GLE, а в линейку моторов войдут рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 4-литровый турбированный V8. На некоторых рынках будут дизельные версии, а позднее появится и более чем 600-сильный GLS 63.

Что касается дизайна кузова и интерьера, то GLS должен быть выдержан в стилистике того же GLE с поправками на габариты и более высокий уровень позиционирования в модельной линейке марки.

Можно ожидать, что новый Mercedes-Benz GLS выйдет в 2019 году, если судить по представленной ранее дорожной карте новых моделей марки. Позднее появятся спортивная версия AMG и люксовый вариант Maybach.

Ранее НВ сообщало, что Mercedes-Benz готовится к завершению жизненного цикла спорткаров AMG GT и начала тесты Black Series, которая станет последней версией модели. Инженеры уже начали тесты Mercedes-AMG GT Black Series — сейчас новинка проходит ходовые испытания на закрытых трассах, а летом 2019 года спорткары выведут на автодром Нордшляйфе.