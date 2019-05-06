Лучшие имиджевые б/у автомобили до $10 тыс

Что купить, если денег в обрез, а ездить на новом Renault Logan или Kia Rio не позволяет врожденное чувство прекрасного?

НВ продолжает отслеживать ситуацию на рынке подержанных авто в Украине. Нашествие евроблях, принятие закона об их растаможке вкупе с новыми акцизами сильно повлияло на ландшафт рынка.

Ржавого премиального хлама на украинских дорогах стало значительно меньше. Провинциальные донжуаны стали нехотя пересаживаться с Audi и BMW эпохи президента Кучмы на свои родные “жигули” и “ланосы”.

Новые законы поспособствовали удешевлению ввоза малолитражных авто среднего класса. И это прекрасно. Пусть лучше народ ввозит в Украину Renault Megane или Seat Leon младше 2010 года, чем вышеупомянутые допотопные чудеса немецкого автопрома с вырезанными катализаторами и сажевыми фильтрами.

Но все же, что теперь делать, если бюджет ограничен, а хочется выделяться из толпы, рассекая на престижном или хотя бы необычном автомобиле?

Варианты есть всегда.

Мы выбрали пять довольно распространенных на украинском рынке подержанных авто моделей в пределах $10 тыс. Любая из них позволит “быть не как все”. При этом мы постарались выбрать машины, которые не чересчур экзотичны, а запчасти и ремонт не заставят вас снять последние штаны. Ну по крайней мере, не сразу.

Mazda 6 MPS (2006-2008 гг.)

Mazda 6 MPS / Фото: Wiki

Этой машиной безумно восхищался сам Джереми Кларксон, утверждая, что она едет лучше, чем “трешка” BMW, которая стоит вдвое дороже.

Полноприводная машина с 2,3-литровым турбомотором, 6-ступенчатой “механикой” и полным приводом выпускалась всего три года.

Назвать ее статус культовым - значит, ничего не сказать. Машина пользуется стабильным спросом среди поклонников быстрой езды. Сегодня вполне живые экземпляры продаются за $7-10 тыс. Хотя, конечно, за сильно тюнингованные экземпляры просят больше.

Кстати, о тюнинге. Mazda 6 MPS - это просто находка для любителей “строить” машину под себя. Для этой модели до сих пор предлагается огромное количество тюнингованных запчастей. Причем, речь идет как о внешнем тюнинге (обвес, капот с “ноздрей”, спойлеры и т.д.), так и о компонентах двигателя и ходовой, и, конечно, же выхлопной системы.

Колоссальным плюсом Mazda 6 MPS является тот факт, что при всей своей спортивности - это просторный седан с приличным багажником (по габаритам машина идентична популярной Mazda 6 первого поколения). Иными словами, это вполне удобная машина “на каждый день”. Если, конечно, вас не смущает перспектива “толкаться” в пробках с ручной коробкой передач.

Alfa Romeo 159 (2008-2010 гг.)

Alfa Romeo 159 / Фото: НВ

Один из самых выразительных седанов в истории автомобилестроения (хотя есть и версия с кузовом “универсал”). Одна из машин, на которые до сих пор оборачиваются на улицах.

И цена на 159-ю “альфу” теперь вполне “подъемные”. За $9-10 тыс можно купить вполне ухоженный экземпляр.

Есть дизельные версии (экономичные, но едут средненько), есть вполне приличная версия с 2,2-литровым бензиновым мотором, на которой и стоит остановить свой выбор. Нет, конечно, в идеале купить полноприводную 3,2-литровую “альфу”, но с ней в такой бюджет не уложишься.

О ломучести и дороговизне в обслуживании Alfa Romeo 159 ходят легенды. И, кстати, не зря.

Но красота требует жертв, и тот эффект, которого можно достичь, купив Alfa Romeo 159 в хорошем состоянии для многих вполне оправдывает и затраты, и риски.

BMW 3 Series

BMW E46 / Фото: Wiki

Без купе материал на тему “понтовых” тачек был бы нелепым. А в модельном ряду BMW купе занимают особое место.

Любая “бэха” хорошо едет, но именно в кузове купе вы самым непосредственным образом демонстрируете миру, насколько вам плевать на условности и как гордо идете по жизни в обществе своего нарциссизма.

В отличие от Mercedes, который предлагает купе в разных классах, BMW имеет довольно узкий выбор трехдверок.

По ценам доступнее всего “трешка” середины 2000-х. Либо последних годов выпуска поколения E46. Либо - первых годов выпуска поколения E90.

Первый вариант хорош - эти машины относительно надежны и сравнительно недороги в обслуживании (уд всяко надежнее и дешевле той же Alfa Romeo). А впечатление производят весьма солидное.

В случае с E90 в рамках бюджета этой статьи, скорее всего, ничего путного купить не удастся, разве что сильно повезет.





Mercedes-Benz CL-class (2000-2003 гг.)

Mercedes-Benz CL / Фото: Wiki

Некоторые фанаты “мерса” считают, что именно это поколение купе S-класса является самым стильным в истории. Дизайн безупречен - автомобиль выглядит неподражаемо красиво с любого ракурса.

Комфорт тут просто фантастический, чего стоит хотя бы уникальная технология активной гидравлической подвески, которая фактически полностью избавляет автомобиль от кренов в поворотах.

Двигатели тут попадаются исключительно 5-литровые (хотя на более дорогих версиях есть и 6- и даже 6,3-литровые монстры).

Это весьма недешевая игрушка. “Уставший” экземпляр вас просто разорит на ремонтах. Особо изворотливые владельцы уже приспособились менять подвеску на обычную, без гидравлики. От греха подальше, как говорится.

Но пока CL-class на ходу, он дарит незабываемые ощущения за рулем и помогает произвести неизгладимое впечатление на окружающих.

Audi A8 D3 (2004-2006 гг.)

Audi A8 D3 / Фото: Wiki

Легендарная А8 в своем втором поколении далеко ушла от первого - дизайн стал более обтекаемым и стремительным. И хотя на фоне современной А8 машины 2004-2006 гг смотрятся несколько устаревшими, это все еще монументальный “крейсер”, который производит на окружающих солидное впечатление.

Пневмоподвеска, мощные двигатели, богатое оснащение - А8 тех лет даст фору большинству современных авто стоимостью в 2-3 раза дороже.

Разумеется, “ушатанная” А8 способна раздеть своего владельца до нитки. Но за $9-10 тыс можно найти относительно живой экземпляр. Ну и конечно, нужно быть готовым к тому, что содержание пожилого премиального немца будет обходиться ощутимо дороже, чем, например, Toyota Camry.