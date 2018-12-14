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Конкурент Маска. Volvo обещает показать электрический грузовик в 2019 году
Авто

Сегодня, 09:05

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Конкурент Маска. Volvo обещает показать электрический грузовик в 2019 году

Volvo готовит конкурента Tesla Semi

Иллюстрация: twitter.com/VolvoTrucksNA

Бренд Volvo Trucks перед выходом на рынок США показал тизер полностью электрический грузовик VNR Electric.

Машину привезут в Калифорнию для тестов в 2019 году в рамках демонстрационного проекта, сообщает TechCrunch

Перед запуском электрической фуры в продажу планируется предварительное тестирование конкурента модели Tesla Semi на дорогах и в автопарках Калифорнии. Испытания стартуют в 2019 году. До представления экологичной машины на рынке Volvo представит общественности ее демонстрационные прототипы.

Volvo Trucks заявляет, что электрический грузовик VNR, который будет основан на технологии силовой передачи, используемой в Volvo FE Electric, будет выпускаться для рынка коммерческих автомобилей в Северной Америке уже с 2020 года.

Внедрение моделей Volvo VNR Electric является частью партнерства под названием LIGHTS (решения для экологически безопасного тяжелого транспорта с низким уровнем воздействия) между Volvo Group, Южным побережьем штата Калифорния, и лидерами отрасли в области инфраструктуры и зарядки электротранспорта. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам предварительно выделил $44,8 млн для проекта Volvo LIGHTS.

По словам президента Volvo Trucks North America Питера Вурхоува, цель состоит в том, чтобы проверить и продемонстрировать подход компании к электрификации грузовых перевозок. В конечном итоге, проект приведет к коммерциализации полностью электрических тяжелых грузовиков, добавил Вурхоув.

"Электрические грузовики приносят много неизвестного, и наша целостная ориентация в рамках проекта LIGHTS поможет партнерам по автопарку безопасно и плавно переходить на такие моторы на основе их индивидуальных потребностей в отношении циклов движения, грузоподъемности, времени безотказной работы и других параметров", - подчеркнул Йохан Аграбранд, представитель Volvo Trucks North America.

Теги:   Грузовик Volvo Tesla Электромобиль США

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