Конец эпохи. Volkswagen вскоре откажется от двигателей внутреннего сгорания

Новое поколение бензиновых и дизельных моторов Volkswagen, которое выйдет в 2026 году, станет последним семейством двигателей внутреннего сгорания в линейке марки.

Судя по всему, вскоре немецким бензиновым и дизельным моторам придется уступить место электродвигателям, пишет Motor1.

Ответственный за стратегию Volkswagen Михаэль Йост заявил, что в 2026 году на рынок выйдут бензиновые и дизельные моторы нового поколения. Оно же станет последним для двигателей внутреннего сгорания в Volkswagen Group — затем ставка будет сделана на электромобили.

Звучит пугающе, но на самом деле это означает лишь то, что в дальнейшем Volkswagen не собирается создавать новые поколения моторов. Концерн продолжит модернизировать двигатели образца 2026 года, так что как минимум до 2050 года в линейке марок останутся бензиновые и дизельные агрегаты.

Параллельно будут вестись работы над двумя платформами для электромобилей: MEB станут использовать марки Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen и коммерческие автомобили Volkswagen, а PPE поделят Audi, Bentley и Porsche.

Первенцем станет хэтчбек Volkswagen I.D., который выйдет на рынок в 2020 году — этот электромобиль будет стоить на уровне дизельного Volkswagen Golf. Затем появятся Porsche Taycan и серийный вариант концепт-кара Audi E-Tron GT.

Напомним, что в июне 2018 из-за так называемого дизельгейта прокуратура города Брауншвейг обязала компанию Volkswagen AG выплатить €5 млн штрафа и €995 млн незаконно полученной прибыли.

Дизельгейт - название аферы концерна Volkswagen в сентябре 2015 года. Компания Audi выпустила 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру, оснащенных программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов.