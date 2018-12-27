Компания Jaguar вывела на тесты обновленную модель XE

В британской Jaguar начали обкатку обновленного седана XE, которого ждет плановый рестайлинг.

При этом тестовый образец автомобиля почти полностью закрыт камуфляжем, пишет Motor1.

При этом, судя по достаточно серьезному камуфляжу новинки, речь может идти о масштабном обновлении внешности модели, хотя мы, конечно, ожидаем менее внушительный перечень изменений в дизайне.

С учетом обычного рестайлинга, Jaguar XE должен обзавестись обновленной графикой фар и фонарей и иными по форме бамперами. В салоне же, скорее всего, появится мультимедийная система Touch Pro Duo от электрического кроссовера Jaguar I-Pace.

Для конкуренции на равных с немецкими моделями британский автомобиль, вероятно, получит расширенный набор систем активной безопасности и технологии полуавтономного вождения. Не исключено появление гибридных моторов и доработки шасси и подвески.

Поклонникам универсалов и спортивных седанов придется посмотреть в сторону других моделей — Jaguar не будет делать XE Sportbrake из-за небольшого сегмента подобных моделей, а также не станет выпускать спортивную версию SVR.

Ожидается, чт обновленный Jaguar XE будет представлен в начале 2019 года, а мировой дебют приурочат к автосалону в Женеве в марте 2019 года. Интересно, что в начале 2018 года Mercedes-Benz обновил свой C-Class, осенью BMW представила новое поколение 3 Series, а Audi готовит рестайлинг семейства A4.