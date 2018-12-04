Kia начала тесты компактного кроссовера на базе Ceed

Корейская компания Kia вывела на тесты новый кроссовер, который построят на базе легковой модели Ceed.

Новинка станет четвертой моделью линейки Ceed — ранее такого варианта в семействе не было, пишет Motor1.

По мнению руководства корейской марки, в линейке кроссоверов между серийными моделями Stonic и Sportage достаточно большой зазор, чтобы добавить туда еще один кроссовер. Сейчас эта модель уже тестируется, что подтверждают шпионские фотографии, на которых запечатлена новинка.

Помимо очевидных изменений вроде нового типа кузова кроссовер будет отличаться увеличенным дорожным просветом и багажными рейлингами на крыше. Вероятнее всего несколько изменится и интерьер кроссовера.

Если учитывать, что новый Kia Ceed представлен исключительно переднеприводными модификациями, то не стоит ожидать от кроссовера полного привода. Но все детали о новинке станут известны уже в 2019 году.

Что касается моторов, то их с большой долей вероятности заимствуют у хэтчбека и "шутинг-брейка". 1- и 1,4-литровые бензиновые турбомоторы, 1,6-литровый дизель и 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая роботизированная коробки передач будут сочетаться с двигателями.

По предварительным данным, премьера нового кроссовера Kia Ceed состоится в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. В продаже на европейском рынке модель должна появиться уже во второй половине следующего года.