Как тебе такое? Из кроссовера Tesla сделали броневик

В выставочном зале Tesla в Мехико показали пуленепробиваемую версию Tesla Model X.

Этот автомобиль, как уверяют создатели, выдерживает обстрел из пистолета Magnum, сообщает Electrek.

За проектом стоит местная компания Centur Security. Ее представитель, Даниэль Эрнандес де Сантьяго, рассказал, что они оснастили электрический внедорожник стальными и легкими баллистическими материалами Neoflex и заменили окна специальным легким пуленепробиваемым стеклом.

Уровень брони рассчитан на несколько различных калибров пули: .380, 9мм,. 22мм и .44 Magnum.

Самой большой проблемой с броней на транспортных средствах, кроме ее стоимости, является вес. Как правило, он довольно велик и существенно влияет на эффективность и дальность поездок, независимо от типа двигателя. Но, когда дело доходит до электромобилей, это может стать еще более серьезной проблемой.

Даниэль Эрнандес уверяет, что их модификация добавила всего 250 кг к общему весу. В компании говорят, что это снизило эффективность электромоторов примерно на 3-5 процентов.

Превращение Tesla Model X в электрический бронемобиль займет примерно 12 недель и обойдется заказчику в $45 тысяч. При этом в стоимость не входит цена самого электрического кроссовера и налоги.

Добавим, ранее американская фирма Armormax выпустила бронированную версию электрического лифтбека Tesla Model S P100D. При этом разработчики заявили, что создали быстрейший бронированный автомобиль в мире.