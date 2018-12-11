Golf и Passat. Компания Volkswagen поделилась планами на 2019 год

В 2019 году на рынок выйдут две крупные новинки Volkswagen — новый Passat и новый Golf, причем тизер Golf уже показали официально.

На тизере уже видны более-менее четкие очертания трехдверного хэтчбека, сообщает Motor1.

Речь, конечно, пока не об официальной информации или о дизайне Volkswagen Golf VIII, а просто о сведениях о новинке. Новый хэтчбек позиционируют как "эталон и икону" своего класса. Автомобиль начнут выпускать в июне 2019 года, а поставки клиентам стартуют не раньше 3-го квартала следующего года.

В начале 2019 года появится удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross для Китая и Бразилии. Потом на китайском рынке появятся электрические версии седанов Volkswagen Lavida и Volkswagen Bora, а также электроверсия Volkswagen e-Golf и новый Volkswagen Polo.

Во второй половине года дебютирует новый Volkswagen Passat — отдельные версии для Европы и Бразилии, а также для США. Позже выйдет кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio, а под конец 2019 года появится некий электрический хэтчбек — скорее всего, первенец семейства Volkswagen I.D.

К 2021 году на рынке США также появятся еще две новые модели — 5-местная версия кроссовера Volkswagen Atlas по мотивам концепт-кара Volkswagen Atlas Cross Sport и неназванная пока глобальная модель, вероятно Volkswagen Tharu с китайского рынка.

Ранее НВ сообщало, что компания Skoda показала в Израиле свой новый хэтчбек Scala, который пришел на смену Skoda Rapid. В продажу в Европе Skoda Scala поступит в первой половине 2019 года. Новая модель призвана стать конкурентом для Volkswagen Golf, Ford Focus, SEAT Leon и Kia Ceed с Hyundai i30.