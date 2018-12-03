Финальный аккорд. Mercedes-AMG начала тесты GT Black Series

Mercedes-Benz готовится к завершению жизненного цикла спорткаров AMG GT и начала тесты Black Series, которая станет последней версией модели.

На автосалоне в Лос-Анджелесе представители Mercedes-Benz заявили, что вскоре появится настоящая флагманская версия AMG GT, пишет Motor1.

Mercedes-AMG не просто подтвердил создание экстремального спорткара линейки Black Series, что еще в марте на автосалоне в Женеве отметил глава марки Тобиас Моерс, но уже начал тесты такой модели. Руководитель Mercedes-AMG заявил, что инженеры уже начали тесты Mercedes-AMG GT Black Series — сейчас новинка проходит ходовые испытания на закрытых трассах, а летом 2019 года спорткары выведут на Нордшляйфе.

Моерс не стал вдаваться в подробности о грядущей премьере, но можно предположить, что Black Series окажется мощнее 577-сильного 4-литрового турбированного V8, который сейчас устанавливается на GT R/GT R Pro.

Например, на 4-дверном купе GT 63 S 4Matic+ такой же мотор выдает 630 л.с. Другое дело, что такая мощность может оказаться избыточной для заднеприводного купе.

В настоящее время в Mercedes-AMG сосредоточены на подготовке к производству гиперкара One, а потом все усилия будут брошены на GT Black Series. Ожидается, что эта модель выйдет на рынок в 2020 году и станет последней модификацией спорткара перед сменой поколений.

Ранее НВ сообщало, что Daimler, материнская компания Mercedes, и поставщик техники Bosch спустя год после решения о сотрудничестве готовы представить тестовый проект автономных авто. Испытания начнутся во второй половине 2019 года.

Пробная поездка на автоматизированных автомобилях Mercedes-Benz S Class будет доступна по запросу в коридоре Сан-Карлос - Стивенс-Крик между центром города и западом Сан-Хосе. Машины оснастят специализированными компьютерами для беспилотных автомобилей NVIDIA Drive Pegasus.