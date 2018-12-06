Еще один. Audi вывела на тесты необычный кроссовер

Компания Audi приступила к испытаниям кроссовера-купе на базе модели Q3, но с измененным дизайном.

Судя по шпионским фотографиям, тестируют купе-кроссовер Q4, но не исключено, что модель назовут Q3 Sportback, пишет Motor1.

Обилие камуфляжа на машине толком не дает ее изучить как следует и одновременно означает серьезные изменения по части дизайна кузова в сравнении с Q3.

В начале недели глава Audi по дизайну экстерьеров Андреас Миндт пообещал, что новый купе-кроссовер будет чем-то большим, чем просто модификацией Audi Q3. Специалист пообещал, что автомобиль станет отличаться от остальных кроссоверов некой особенностью в дизайне.

По закамуфлированному прототипу можно лишь судить о том, что новый Audi Q4 получит более спортивный силуэт кузова с заниженной линией крыши — те же изменения, что и у конкурентов BMW X4 b Mercedes-Benz GLC Coupe.

После премьеры станет ясно, насколько серийный купе-кроссовер Audi окажется близок по своему дизайну к концепт-кару Audi TT Offroad, показанному в 2014 году. Ожидается, что премьера новинки, выпускать которую будут в Венгрии, состоится в 2019 году.

Ранее НВ сообщало, что на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового концепт-кара Audi e-Tron GT, который в серийном варианте станет конкурентом для Tesla Model S. В ближайшее время прототип превратится в серийный электрический седан марки. В основу Audi e-tron GT легла новая плоская платформа, в которой аккумулятор на 90 кВт/ч расположен в пространстве между осями. Ожидаемый запас хода — более 400 километров без подзарядки.