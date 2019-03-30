Эликсир молодости. Пять самых интересных автомобилей в кузове купе

Топ-5 автомобилей купе, о которых мечтают все



Автор Алексей Бондарев

Купе - машины, о которых все мечтают, но мало кто покупает. Хотя лучшего способа выделиться из толпы автопроизводители еще не придумали

К упе часто называют автомобилями для эгоистов. Тут все построено вокруг комфорта водителя и переднего пассажира, а задние сиденья больше пригодны для того, чтобы небрежно бросить сумку для фитнес-клуба.

В некоторых купе сзади так тесно, что туда даже детей совестно сажать. Но семейные люди купе обычно не покупают, во всяком случае в качестве единственной машины.

Купе приобретают, чтобы покрасоваться. А еще чтобы получить удовольствие от езды. Две двери вместо четырех означают большую жесткость кузова, а укороченная по сравнению с седанами колесная база дает автомобилю большую маневренность и лучшую управляемость. Купе часто оснащают самыми топовыми двигателями, а их подвеска настроена на спортивный лад. И стоят они, как правило, совсем недешево. Что лишний раз подчеркивает статус их владельцев. Вот пять самых интересных вариантов, доступных сегодня на украинском рынке.







Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC





От 1,3 млн грн

2,2‑литровый турбодизель (170 л. с.)

9‑ступенчатая АКПП, полный привод

Разгон до 100 км / ч — 7,5 сек

Расход топлива на 100 км (смешанный) — 4,4 л



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Mercedes-Benz особая страсть к кузову купе. Исторически сложилось так, что компания в отличие от конкурентов выпускала купешки во всех классах своих автомобилей — C, D, E, S. И продолжает эту традицию по сей день.

“Цешка” в кузове купе выглядит более стильно, чем в варианте седан. С одной стороны, C-класс достаточно внушителен, чтобы все на дороге оценили вашу значимость и чувство прекрасного. С другой — никто не подумает, что вы поп-звезда или депутат, как если бы вы ехали в купе E- или тем более S-класса.

А еще Mercedes-Benz выгодно отличается от конкурентов наличием обширной линейки моторов для своих купешек. C-класс можно купить с бензиновыми или дизельными моторами, с 6‑ступенчатой механикой или 9‑ступенчатым автоматом, с задним или полным приводом.

Например, оптимальный по соотношению цена — качество вариант 220 d 4MATIC представляет собой уникальный выбор среди купе. Тут дизельный двигатель в сочетании с полным приводом. По факту вы получаете автомобиль со стильной внешностью и при этом весьма прагматичный.

Полный привод способствует управляемости и устойчивости на скорости, а также помогает уверенно чувствовать себя на мокрой или заснеженной дороге. Дизель весьма экономичный (5–6 л на 100 км в городе при умеренной езде), но при этом довольно приемистый (7,5 сек до 100 км / ч).

Mercedes-Benz традиционно радует плавностью хода, которая сочетается с почти математически точной управляемостью. Тут нет взрывного спортивного характера, но есть спокойная уверенность, которая позволяет дать фору многим спортсменам на дороге.



Ford Mustang



От 1,3 млн грн

2,3‑литровый бензиновый турбомотор (317 л. с.),

6‑ступенчатая АКПП, задний привод

Разгон до 100 км / ч — 5,8 сек

Расход топлива на 100 км (смешанный) — 9,8 л



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ногие фанаты легендарного скакуна вертят носом и плюются. В своем нынешнем поколении Ford Mustang больше похож на спортивную версию седана Mondeo, чем на зверя отдельной породы. Ушла в прошлое балка в задней подвеске, остался привилегией топовой версии классический 5‑литровый мотор с восьмью цилиндрами (в Украине такая версия, к слову, вообще не продается). Да и дизайн стал менее аутентичным и агрессивным. В нем и вправду больше от Mondeo, чем от классического маслкара. И тем не менее Mustang остается весьма стильным и своеобразным автомобилем. У него дерзкая внешность, ураганная динамика с 2,3‑литровым турбомотором и весьма неплохая управляемость (не в последнюю очередь благодаря новомодной многорычажной подвеске). Хотя отточенности, присущей, скажем, немецким автомобилям, у Mustang все же нет. Он больше любит ездить по прямой, чем заскакивать в повороты. И все же в 2016 году Mustang стал самым продаваемым спортивным автомобилем в Германии, обойдя все местные шедевры автопрома. А это все равно как если бы бразилец внезапно стал самым искусным мастером в изготовлении галушек в Полтавской области.

А еще Mustang в Украине, как ни крути, экзотика. У нас традиционно предпочитают немецкие и японские автомобили, так что вау-эффект вам гарантирован. Особенно если выбрать броский желтый или красный цвет.



Infiniti Q60 Sport





От 1,4 млн грн

3‑литровый бензиновый турбомотор (405 л. с.),

7‑ступенчатая АКПП, полный привод

Разгон до 100 км / ч — 5,1 сек

Расход топлива на 100 км (смешанный) — 9,3 л



В ообще‑то, 2‑литровый Q60 с задним приводом стоит еще дешевле (1,1 млн грн), и многие сочтут его оптимальным выбором.

Но с точки зрения борьбы с конкурентами намного убийственнее выглядит версия Sport с 3‑литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом. Он выдает впечатляющие 405 л. с. и в сочетании с 7‑ступенчатым автоматом и полным приводом способен разогнать Q60 до 100 км / ч за 5,1 сек.

То есть за свои деньги это самая быстрая купешка, что лишний раз подтверждает умение Infiniti попадать в яблочко с точки зрения соотношения цены и качества.

По стилю езды Q60 стоит ближе к Mercedes, чем к BMW. У него длинная как для купе колесная база, и автомобиль вальяжнее ведет себя в поворотах. Но здесь есть и свой плюс — места во втором ряду чуть больше, чем в том же Lexus RC, к примеру.

А еще у Infiniti свой уникальный язык дизайна, который многим нравится больше, чем простоватая строгость немцев, вычурная технологичность Lexus или грубоватая харизма Ford Mustang.



Lexus RC 200t



От 1,6 млн грн

2‑литровый бензиновый турбомотор (245 л. с.),

8‑ступенчатая АКПП, задний привод

Разгон до 100 км / ч — 7,5 сек

Расход топлива на 100 км (смешанный) — 7,2 л



Р азумеется, у Lexus есть флагманское купе LC (от 2,8 млн грн), но этот массивный и, что немаловажно, заднеприводный автомобиль больше подойдет для того, чтобы неспешно подкатывать на нем к своему любимому казино в Монте-Карло. Да и продается он в Украине только в двух вариантах — с прожорливым 5‑литровым атмосферным мотором или в специфической гибридной версии. Если вы хотите с ветерком покататься в летний сезон, то изящный и не столь дорогой Lexus RC вам подойдет больше.

Младшая модель не только ощутимо дешевле, она еще и выглядит утонченнее и, откровенно говоря, намного молодежнее. Вообще, дизайн Lexus RC удался. Из всех современных купе это одна из самых красивых моделей.

С точки зрения спорта и азарта Lexus RC уступает основным конкурентам. 2‑литровый турбомотор выдает 245 л. с. и позволяет разогнать RC до 100 км / ч всего за 7,5 сек. Более мощная 3,5‑литровая версия RC в Украине не продается (но она, кстати, тоже рекордов не ставит — 6,3 сек до 100 км / ч). К тому же здесь нет той четкости в управлении, которая присуща BMW. Зато едет Lexus намного мягче, щадяще по отношению к людям внутри. Автомобиль больше ориентирован на тех, кто ценит стиль и эффектное внешнее впечатление, чем на тех, кто действительно готов нарезать в поворотах.



BMW 440i xDrive



От 1,6 млн грн

3‑литровый бензиновый турбомотор (326 л. с.),

8‑ступенчатая АКПП, полный привод

Разгон до 100 км / ч — 4,9 сек

Расход топлива на 100 км (смешанный) — 7 л



В модельном ряду BMW есть множество купе и несколько кабриолетов. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Начиная со второй серии и заканчивая пафосной восьмеркой.

По соотношению цена — качество наибольший интерес сегодня представляет четвертая серия. В ней есть и любопытный четырехдверный седан “с закосом” под купе, но есть и самое настоящее купе с двумя дверями.

Многие фанаты считают эту модель самой удачной в ряду купешек баварского бренда. С одной стороны, она меньше и дешевле, чем пафосные Гран купе 4 Series и 6 Series. В то же время элегантнее и спортивнее двушки. У нее азартный, агрессивный дизайн, но при этом довольно просторные салон и багажник, что делает четверку вполне достойным автомобилем для дальних поездок.

И с 3‑литровым мотором полноприводная BMW 440i разгоняется до сотни всего за 5 сек. Нет смысла брать заднеприводную версию, ведь полный привод нужен не только для устойчивости на мокрой дороге или уверенного выезда с заснеженной парковки. Четыре ведущих колеса исключают виляние хвостом даже при самом бодром разгоне.

