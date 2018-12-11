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Электрокар Porsche Taycan распродали на год вперед
Авто

Сегодня, 14:37

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Электрокар Porsche Taycan распродали на год вперед

Электрокар Porsche на тестах

Фото: Motor1

Производство Porsche Taycan EV начнется не раньше середины следующего года, но машина уже является лидером по предзаказам.

Генеральный директор Porsche USA заявляет, что по предварительным заказам именно эта модель является лидером в сегменте электрокаров, сообщает Autoblog

Ранее в этом месяце генеральный директор компании Оливер Блюм сказал, что рост заказов приведет к увеличению производства. На автосалоне в Лос-Анджелесе генеральный директор Porsche USA Клаус Зеллмер заявил: "Если все люди, которые предварительно заказали, купят этот автомобиль, то мы продадим все в течение первого года". При этом Зелмер не ограничивался только рынком США.

Изначально компания планировала произвести 20 000 единиц в год, но увеличенная цифра может доходить до 30 000, разделенных между седаном и моделью Taycan Sport Turismo. В частности, в одной только Норвегии нашлись 3 тысячи потенциальных покупателей.

Официальной информации о модели не так и много, но уже известно, что конкурент Tesla Model S из Германии будет отличаться гигантским крутящим моментом при старте с места. Разгон до 100 км/ч будет заниматься менее 3,5 секунд, а к 200 км/ч электромобиль примчится всего за 12 секунд.

Без дозарядки Porsche Taycan сможет проезжать до 500 километров, а 15-минутная остановка у розетки позволит получить запас энергии в аккумуляторах, достаточный для поездки на 400 километров.

Ранее НВ сообщало, что первый полностью электрический автомобиль Porsche, модель Taycan, оказался более востребованным, чем предполагалось автопроизводителем. Компания говорит, что собирается увеличить запланированное производство Taycan, хотя конвейер будут делить 4-дверный седан и версия Cross Turismo.

 

 

Теги:   Электрокар Porsche

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