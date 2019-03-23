Электрички в будущее. 10 лучших электрокаров нашего времени

НВ представляет десять популярных электромобилей, которые сегодня считаются лучшими в своих категориях



Автор Алексей Бондарев

У читывая темпы, которыми цивилизованный мир движется к отказу от двигателей внутреннего сгорания, возникает впечатление, что эра электромобилей уже наступила.

Целые страны на законодательном уровне готовятся запрещать не только дизельные, но и бензиновые автомобили уже в ближайшем десятилетии.

А что же автомобильные производители? Успевают ли они удовлетворить спрос на “электрички”, который вот-вот должен стремительно скакнуть до 100‑процентного?

Скептики скажут, что нет. На дворе 2019 год, но электромобили есть в модельном ряду лишь малой части крупнейших автомобильных компаний. И доля их в общих продажах невелика.

Оптимисты скажут, что да. На дворе 2019 год, и большинство производителей заявляют о планах выпуска многочисленных моделей электромобилей в ближайшие годы. А те из обещанных ранее моделей, которые окончательно вышли из стадии концепта и появились на рынке или вот-вот поступят в продажу, стремительно бьют рекорды продаж и предзаказов.

Например, Audi e-tron, который буквально за пару месяцев стал одним из самых продаваемых электромобилей Европы. Или Porsche Taycan, на который собрано едва ли не рекордное количество предзаказов в истории.

Вот десять электрокаров, которые пользуются популярностью и определяют будущее мирового автопрома. И большинство из них доступны в Украине.







Tesla Model X

От $75 тыс.

T esla Model X не стала столь же культовым автомобилем, как первенец бренда Model S, и таким же бестселлером, как более дешевый Model 3. Но в сегменте премиаль­ных кроссоверов модель стала эта­лоном, до которого остальным производителям только предстоит дотянуться.

Футуристический дизайн и задние двери, поднимающиеся вверх, как крылья. Просторный 7‑местный салон. Запас хода около 400 км даже в базовой модели. И аура Илона Маска, за которую многие готовы доплачивать отдельно. Все это делает Model X настоящим флагманом рынка электромобилей.

Электрокар доступен в Украине по цене от $100 тыс. за самую простую версию 75D (330 л. с.). Ну а топовые версии Model X P 100D (770 л. с.) стоят уже ближе к $ 200 тыс.







Tesla Model S

От $67 тыс.

Фото: DR

П ервый электромобиль, который изменил отношение к самой идее передвижения за счет электричества, по‑прежнему популярен. Более того, по всей видимости, ему ничего не угрожает в ближайшие годы. Ведь на волне всеобщей одержимости кроссоверами конкуренты Tesla в первую очередь бросились клепать именно их. О седанах как‑то забыли. А спрос на них никуда не исчез.

В текущих версиях Model S запас хода варьируется от 400 км в базовой версии до 530 км в топовой.

Модель пользуется репутацией весьма надежного и живучего транспортного средства (в США многие экземпляры спокойно накатывают более 300–400 тыс. км без серьезных поломок) и минимально падает в цене. Так что Model S был и остается отличным вложением денег.



BMW i3

От $40 тыс.

Фото: DR

Р ешив начать свой вояж в эру электрокаров не с крупного автомобиля со спортивными нотками, а с городского хэтчбека (своего рода аналога Smart), в BMW сильно рисковали. Но, похоже, не прогадали.

Первый блин в электромобилях у BMW отнюдь не вышел комом. Наоборот, компактный электрокар BMW i3 даже в первом поколении (с запасом хода около 160 км) пользовался в Европе огромным спросом.

Нынешнее поколение с запасом хода более 200 км также является хитом продаж (в Германии, например, уже много месяцев не покидает тройку лидеров среди электрокаров).

У i3 очень странный дизайн. С одной стороны, в нем легко узнается BMW, с другой — этот футуристический девайс на колесах не похож ни на один другой продукт в модельном ряду баварского концерна.

Для такой маленькой машины внутри i3 на удивление просторно. Управляемость отменная, а динамика позволяет с легкостью потягаться с большими бензиновыми BMW.



Audi e-tron

От $70 тыс.

П родажи долгожданного элект­рического кроссовера Audi только стартовали. Но модель уже попала в топ продаж в родной Германии.

В отличие от футуристической Tesla Model X, новинка от Audi очень похожа на модели концерна с двигателями внутреннего сгорания, например, на свежую Q8.

Это немаловажный фактор для тех покупателей, которые хотят пересесть на “электричку”, но не хотят при этом машину, которая выглядит так, будто ее спроектировали для следующей части фильма Назад в будущее.

В остальном Audi, как всегда, на высоте. Огромный набор доступных опций, 360 л. с. И запас хода 400 км.

В Украине Audi e-tron пока не продается, а неофициальные предложения стартуют от $90 тыс.







Tesla Model 3

От $35 тыс.

М одель, от появления которой зависело будущее Tesla. Самый ожидаемый электромобиль последних лет вышел позже, чем обещал Илон Маск. И Tesla долгое время не могла наладить производство модели в нужных объемах, чтобы удовлетворить предзаказы.

Более того, Маск не смог сдержать свое обещание и сразу установить обещанный ценник на базовую версию на уровне $ 35 тыс. Однако к началу 2019 года ситуация прояснилась.

Model 3, которая представляет собой уменьшенную и упрощенную версию культовой Mo­del S, стала настоящим бестселлером на рынке электрокаров в США. Посте­пенно начинается триумфальное шествие компактного электрического седана по остальному миру.

В бюджетной версии запас хода превышает 300 км, в топовых — достигает 500 км.

В Украине на данный момент Model 3 предлагается перекупщиками в основном в старших версиях с ценниками от $60 тыс.



Volkswagen e-Golf

От $36 тыс.

Фото: DR

В Volkswagen решили не мудрствовать — взяли свою культовую модель и неизменный бестселлер на протяжении десятилетий и превратили его в электромобиль.

С виду это обычный Golf. И для него доступны опции и оснащение, к которому привыкли поклонники бренда. Но вместо привычного бензинового или дизельного мотора тут электрический двигатель.

Словом, Volkswagen пытается пересадить на электричество ту часть аудитории, которой футуристическая внешность BMW i3 кажется чрезмерной.

И получается. Электрический Golf — один из лидеров по продажам в Германии и ряде других стран Европы. Да и запас хода у него немаленький — 300 км.

В Украине автомобиль пока официально не продается и встречается весьма редко.



Nissan Leaf

От $35 тыс.

П ервое поколение Leaf — излюб­ленный транспорт продвинутых украинских таксистов. И даже малый запас хода (150 км в теп­лую погоду) — не помеха. Зарядился бесплатно около супермаркета — и катай клиентов целый день. Главное не брать заказов за город.

Второе поколение Leaf выглядит намного внушительнее игрушечного первого. Теперь это вполне солидная машина с ультрасовременным дизайном. Запас хода вырос до 250 км.

Багажник невелик, но в салоне просторно. Для небольшой семьи при эксплуатации исключительно в городе — выбор весьма неплохой.



Chevrolet Bolt

От $40 тыс.

B olt стал неожиданным хитом для стагнирующего бренда Chevrolet. Компактный электрокар с вменяемой ценой и неплохим запасом хода (250 км), которого достаточного для эксплуатации в городских условиях, стал бестселлером в США. И удерживается среди лидеров уже несколько лет.

Долгое время Bolt был единственной альтернативой Leaf, выигрывая в размерах, динамике и управляемости. В отличие от совсем уж компромиссного Leaf, Bolt вполне подходит на роль семейного авто. Если семья небольшая, конечно.



Renault ZOE

От $30 тыс.

Фото: DR

О дин из самых доступных электромобилей в мире (это если не считать безвестные китайские варианты). ZOE пользуется огромным спросом в Европе, являясь самым продаваемым электрокаром во многих странах (например, в Германии ZOE опережает местный e-Golf).

Маленькая симпатичная машинка звезд с неба не хватает. Ничего особенного в ней нет — ни по комфорту, ни по управляемости, ни по вместимости. И запас хода средний (200–250 км). Но и критических недостатков у модели нет. Зато доступная цена для многих важнее всего.



Hyundai Ioniq Electric

От $30 тыс.

К орейский ответ на бестселлеры ZOE и Leaf. И весьма удачный. Недорогой Ioniq воспринимается как вполне взрослый автомобиль с хорошей управляемостью, комфортной подвеской и просторным салоном (а также довольно внушительным багажником).

Запас хода менее 200 км — вот единственное, к чему можно придраться.

На стороне Ioniq также множество комфортных мелочей. Взять хотя бы возможность регулировки степени рекуперации (сбора энергии во время движения накатом и торможения) с помощью подрулевых лепестков. Такого нет даже в некоторых новых премиальных электрокарах (например, Jaguar I-Pace). Или кнопку, которая включает климат-контроль только для водителя. Действительно, зачем обдувать пустые сиденья, если едешь в машине один?

Словом, Ioniq — вполне комфортный и удобный семейный электрокар, который, кстати, официально продается в Украине.

