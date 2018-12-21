Богатые тоже плачут. Клиенты Bentley уходят к Porsche

Марка Bentley столкнулась с ситуацией, когда клиенты переходят в стан конкурентов: Porsche и Tesla.

Некоторым покупателям роскошных британских авто не хватает электромобиля в линейке, пишет Motor1.

Глава Bentley Адриан Холлмарк в интервью рассказал о стремлении вернуть к себе клиентов, которые сейчас уходят от марки. Дело в том, что отсутствие в модельной линейке Bentley электромобиля приводит к ситуации, когда состоятельная и прогрессивная часть клиентов, которой важны современные технологии, обращает внимание на продукцию конкурентов.

"Для нас электромобили — это возможность для роста наших продаж в течение 5-10 ближайших лет", — отметил Холлмарк. Сейчас же желающие купить такие машины уходят к Porsche и Tesla.

Столь долгий срок в Bentley объяснят двумя факторами. Во-первых, из нынешних клиентов марки электромобили нужны только 40% аудитории. Во-вторых, современные технологии не позволяют создать аккумулятор, который своей емкостью и габаритами соответствовал бы потребностям Bentley.

Ранее в Bentley уже заявили, что в основе их электромобиля будет лежать платформа от электромобиля Porsche Taycan, который выйдет в 2019 году. При этом первый Bentley на электричестве точно не будет спорткаром.