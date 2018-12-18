Беспилотные авто. Кто первым выпустит автомобиль, которому не нужен водитель

Audi собирается выделить $16 млрд на развитие беспилотных автомобилей. Помимо концерна Volkswagen, развивать настоящие автопилоты собираются в Volvo, Mercedes-Benz и Google.

Сегодня, беспилотный автомобиль непременно ассоциируют с компанией Tesla. Продвинутые электрокары с постоянно обновляющимся программным обеспечением и огромным планшетом - бортовым компьютером стали настоящей игрушкой для богатеньких жителей Калифорнии.

Но, как ни странно, одни из первых авто, которые могли ездить без водителя, появились еще в середине 1980-х, благодаря компании Mercedes-Benz. Большинство немецких автопроизводителей до сих пор находятся в авангарде беспилотных систем.

Так, на днях, компания Audi заявила, что потратит $16 млрд на развитие полностью автопилотируемых машин и электрокаров до 2023 года. Как передает издание The Verge, большинство из этих инвестиций пойдут на разработки компании Autonomous Intelligent Driving (AID), - дочернего предприятия Audi, которое развивает беспилотные системы.

Чтобы понимать масштаб ставки Audi, - сумма, которую они собираются потратить на развитие автопилота, составляет четвертую часть от рыночной капитализации Tesla и всего на $6 млрд не дотягивает до личного состояния Илона Маска.

Cогласно The Verge, Audi AID использует машинное обучение для обработки данных из многочисленных датчиков и сенсоров, по типу LIDAR, smart-камер и радиолокационных радаров. Эти данные помогают системе моделировать обстановку вокруг авто, обнаруживать других участников движения, препятствия и пешеходов.



Основанная полтора года назад, сейчас AID насчитывает около 150 сотрудников. В Мюнхене, где также расположена штаб-квартира компании, инженеры тестируют 12 беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Поскольку Audi принадлежит концерну Volkswagen, большинство автопарка беспилотников составляют модели Volkswagen Golf, а разработанные технологии будут доступны сразу для Volkswagen, Audi и Porsche.

Главный технолог AID Александр Хааг объясняет, что подобные “дочки” имеют и другие большие автопроизводители. К примеру, у General Motors развитием беспилотных систем занимается компания Cruise, а у Ford - Argo.

Но, вместо того, чтобы покупать стороннее предприятие, в Audi решили создать оригинальную команду по развитию автопилота.

“Наша цель - развить автопилот 4-го уровня. Первым приложением станет роботизированное такси, а в долгосрочной перспективе мы предоставим множество беспилотных технологий для частных автомобилей, грузовиков, автобусов, доставок еды и т.д.”, - прокомментировал для The Verge Александр Хааг.

Кто в гонке?

Помимо Audi, к 4-му уровню автопилота (полностью самоуправляемому автомобилю) стремятся и ряд других компаний. Причем, отстранить водителя от вождения хотят не только автопроизводители-гиганты, но и большие IT-компании, а также сервисы такси.

НВ собрало cамых известных представителей автопилотируемых технологий:

Volvo

Шведская компания, которая сейчас принадлежит китайскому холдингу Geely Automobile, не любит сыпать громкими заявлениями и планомерно движется в свое беспилотное будущее.

Как известно, Volvo является главным партнером американского такси-сервиса Uber, и уже со следующего года компания начнет поставку 24 тыс. беспилотных люксовых кроссоверов XC90. Неплохие “шашечки”, не правда ли?

Кроме этого, несколько месяцев назад стало известно, что компания разрабатывает автопилот 4-го уровня, который должен быть установлен на той же модели XC90 к 2021-му.

"Система позволит вам есть, спать, работать, смотреть фильм, отдыхать, делать что угодно. Она будет работать только на соответствующих дорогах", - говорил тогда старший вице-президент по исследованиям и развитию Volvo Хенрик Грин.

Mercedes-Benz

Стоящие у истоков автопилотирования штутгартцы, сейчас немного отстали от передовиков производства, но также обещают порадовать публику умными системами в ближайшее время.

Как уже писало НВ, в октябре 2018-го в Mercedes-Benz заявили, что новый седан S-класса получит первую автономную систему 3-го уровня. Конечно, такая технология отстает от запланированной Audi A8 2019, но подобными системами сейчас комплектуют ряд других флагманских бизнес-седанов, включая Tesla Model S, Cadillac CT6 и некоторые модели BMW.

3-й уровень автономности предполагает полный контроль автомобиля над дорожной ситуацией не только с помощью лидаров, радаров, камер и датчиков, но и благодаря искусственному интеллекту. При этом, водителю все равно нужно следить за дорожной ситуацией и нельзя отвлекаться от управления автомобилем.

Google Waymo

Кроме именитых автобрендов, толкается локтями на поле беспилотников и калифорнийский техногигант Google. А точнее его материнская компания Alphabet.

Над так называемый "гугломобилем" работали еще с 2009-го, но партнерство с Toyota, Lexus и Audi оказалось безуспешным. Ситуация изменилась в 2016-м, когда Waymo договорилась с Chrysler о поставке 100 минивэнов Pacifica.

Буквально на днях компания опубликовала в своем блоге, что они запустили коммерческий сервис беспилотного такси в штате Аризона.

Представители компании объясняют, что пока в четырехместном минивэне Chrysler пассажиров будет сопровождать инженер, но уже в ближайшем будущем клиенты смогут сами управлять поездкой.

Яндекс такси

Подобно к CША, свое беспилотное такси решили создать и в компании, которой принадлежит самый популярный российский онлайн-поисковик.

Две беспилотные Toyota Prius появились в городском поселении для развития IT-технологий Иннополис, Республика Татарстан.

Автомобили должны бесплатно развозить добровольцев к городскому университету, стадиону и жилым районам. Как и в Waymo, Яндекс такси также предусматривает наличие в машине инженеров, которые должны сопровождать 100 человек, согласившихся протестировать новую технологию.

В компании заявляют, что это первый подобный сервис, который запускают в Европе.