Автопилот спас. В США полиция задержала чиновника, который уснул за рулем Tesla

Водитель машины Tesla Model S был арестован после того, как полицейские увидели, что он, похоже, спит за рулем.

За автомобилем со спящим водителем пришлось гнаться около 10 километров, сообщает Electrek.

В ходе патрулирования калифорнийского шоссе 101 экипаж дорожной полиции заметил, что водитель электромобиля Tesla Model S крепко спит за рулем. Машину удалось остановить лишь через семь минут. За рулем оказался 45-летний член Комитета по городскому планированию города Лос-Альтос Александр Самек.

Офицеры сказали, что им понадобилось время, чтобы разбудить Самека. Как только они это сделали, они отвезли его на ближайшую заправочную станцию, где мужчина не прошел тест на содержание алкоголя в крови.

"Замечательно, что у нас есть эта технология; однако мы должны напомнить людям, что... хотя эта технология доступна, им необходимо убедиться, что они понимают, что несут ответственность за поддержание контроля над автомобилем", - сказал представитель калифорнийской полиции.

При активации функций автопилота Tesla напоминает водителям, что они несут ответственность за автомобиль, и они должны быть готовы взять его под контроль. Система посылает оповещения о том, чтобы нужно удерживать рулевое колесо каждые несколько секунд. Если водитель не отвечает на предупреждение, автомобиль в конечном итоге замедляется и останавливается на обочине дороги.

Непонятно, как Самек так долго избегал остановки, если он спал за рулем. Представитель Tesla сказал журналистам, что в компании не знают, как это можно сделать.

"Мы должны отметить большую работу полиции. Им удалось обнаружить, что водитель спит, и похоже, что они даже поставили патрульную машину перед Tesla, чтобы замедлить ее. Кроме того, автопилот, вероятно, сделал ситуацию более безопасной", - подчеркивают журналисты.

Тем не менее, важно отметить, что такая работа не входит в функционал автопилота Tesla текущей версии и водители не должны полагаться на эту автоматику в случае употребления алкоголя.