Audi вывела на тесты купе-кроссовер Q4

В компании Audi приступили к активным дорожным тестам предсерийного Q4, но уже в серийном кузове.

Спрос на кроссоверы не падает и в Audi намерены увеличить свою долю на рынке этого сегмента, подчеркивает Motor1.

Дни, когда Audi Q7 был единственным премиальным кроссовером марки, прошли и сейчас уже клиентам доступны Audi Q2, Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q8. А в 2019 году появится еще одна модель. Речь идет о компактном купе-кроссовере Audi Q4 на платформе Audi Q3.

По другим данным, новинкe назовут Audi Q3 Sportback, но какое бы имя ей не дали, машина уже вышла на дорожные испытания в серийном варианте кузова — и это более спортивный автомобиль, чем исходный кроссовер.

Можно с уверенностью говорить, что создание Audi Q4 не потребует от марки больших затрат. Та же платформа MQB, что и у Audi Q3, та же линейка моторов и коробок передач, то же оснащение. Впрочем, вероятно, слегка изменится интерьер.

Все подробности станут известны уже в 2019 году, когда новый купе-кроссовер появится на европейском рынке. Выпускать модель будут на венгерском заводе в Гьоре вместе с семейством A3/S3/RS3 и спорткаром TT. Не исключено и появление "горячей" модификации Audi RS Q4, хотя это пока не подтверждено.