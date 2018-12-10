20 лет спустя. Suzuki прекращает производство популярной модели мотоцикла

Японская компания Suzuki заканчивает производство легендарной модели скоростного байка Hayabusa после 20 лет производства.

Этот мотоцикл дебютировал в 1999 году с максимальной скоростью, в 194 мили в час, то есть более 312 км/ч, пишет Jalopnik.

В начале века, из-за опасений негативной реакции регулирующих органов было заключено неформальное соглашение между японскими и европейскими производителями мотоциклов о добровольном ограничении скорости до 186 миль в час. Но это соглашение заключили после выхода на рынок модели GSX1300R Hayabusa и байки 1999 года много лет сохраняли первенство в сегменте скоростных мотоциклов.

С тех пор его рекорды побили только Dugati Panigale R и Kawasaki Ninja H2. Мощный Suzuki, которому двадцать лет и десять лет во втором поколении, по-прежнему столь же внушает благоговение, как и прежде. Это была первая модель, которую, вероятно, следует назвать гипербайком.

Когда в 2016 году стандарты выбросов Евро 4 вступили в силу, Suzuki знала, что Hayabusa не соответствует им, и, вероятно, никогда не будет. Вместо того, чтобы разрабатывать новый двигатель, японский производитель решил оставить уникальный мотоцикл без изменений.

31 декабря 2018 года - последний день, когда можно продавать мотоциклы, не соответствующие стандартам Euro 4. После этого оставшиеся запасы Hayabusa будут отправлены на североамериканский рынок, где стандарт Евро 4 не применяется, пока складские запасы не кончатся. Suzuki не будет продолжать производить байк для США и Канады, а просто ликвидирует оставшиеся запасы.

С другой стороны, Suzuki обновила товарные знаки на имя Hayabusa, поэтому вполне возможно, что в будущем может появиться третье поколение мотоцикла.