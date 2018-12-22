10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор редакции НВ
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10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор редакции НВ

Лучшие автомобили 2018 года

Автор Алексей Бондарев

На протяжении 2018 года на тесте НВ побывало более 50 автомобилей. Выбрать из них лучшие – задача не простая. Но по просьбам читателей, которым запомнился аналогичный материал прошлого года, мы все же взялись за эту непосильную задачу.

Год выдался веселый. Где-то в мире продолжали триумфальное шествие электрокары, которые становятся все дешевле и совершеннее, кое-где начинают испытывать беспилотные авто в реальных условиях, а где-то - даже летающие машины.

В Украине же основные автомобильные страсти кипели вокруг евроблях. Контраст налицо, как говорится.

Но не будем о грустном. Вот 10 автомобилей, которые больше всего впечатлили НВ в 2018 году.

Audi Q8

Audi Q8

Audi Q8 - это не просто кусок роскоши на колесах. Это кусок роскоши на колесах, который в буквальном смысле летает.

За футуристическим дизайном скрывается уникальный набор технологий, полное описание которого по объему потянет на Войну и мир. Одна подруливающая подвеска чего стоит.

Да, конечно, Audi явилась на тусовку кроссоверов-купе с изрядным опозданием. Тут правит бал прародитель жанра BMW X6, а также его последователи, например, Mercedes GLE Coupe.

Но у Audi получилось сделать очень самобытный автомобиль, который действительно в корне отличается от конкурентов. И вполне может найти своих ценителей.

Тест-драйв Audi Q8, характеристики и цены

BMW 4 Series

BMW 4 Series

Четвертая серия имеет интересное позиционирование в модельном ряду BMW. С одной стороны, она меньше и дешевле, чем пафосная 6 Series. В то же время она элегантнее и спортивнее обычной «трешки». И не такая строгая, как «пятерка».

У нее азартный, агрессивный дизайн, но при этом довольно просторные салон и багажник, что делает «четверку» вполне достойным авто для дальних поездок. И едет она собранно, упруго, уверенно даже с довольно скромным 2-литровым мотором.

Тест-драйв BMW 4 Series, характеристики и цены

Mazda CX-9

Mazda CX-9

Что будет, если взять почти безупречный автомобиль и сделать его чуть больше? Правильно, получится большой почти безупречный автомобиль.

Доказано компанией Mazda, которая успешно превратила прекрасный кроссовер CX-5 в не менее прекрасный CX-9. Огромный 7-местный автомобиль с управляемостью легковушки и отменной динамикой - это довольно интересное сочетание.

Правда, цена у “девятки” премиальная, и это как раз тот случай, когда за много денег вы получаете много автомобиля.

Тест-драйв Mazda CX-9, характеристики и цены

Volvo XC40

Volvo XC40

Все производители сегодня увлекаются масштабированием. Взять один дизайн и налепить “матрешек” - от компактного городского кроссовера до гигантского 7-местного SUV - это же так соблазнительно просто и маркетингово оправдано.

Но в Volvo решили поступить несколько иначе. В то время как отличный XC60 действительно является уменьшенной копией хорошего XC90, новый XC40 оказался несколько иным продуктом.

Рядом со старшими товарищами по модельному ряду XC40 выглядит примерно так, как хипстерша с розовыми волосами и платьем-колоколом на фоне строгих тетенек постарше в деловых костюмах с юбками приличной длины.

Не то что бы, это было не “секси”. Просто это “секси” для другого поколения. И успешные продажи новинки в Европе доказывают, что в Volvo сделали верный расчет.

Компактный кроссовер имеет драйверские наклонности, выглядит футуристично и буквально напичкан новейшими технологиями.

Тест-драйв Volvo XC40, характеристики и цены

Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

Фанаты Citroen страшно радовались появлению городского кроссовера C3 Aircross да еще и по вменяемой цене! На деле, конечно, это не совсем кроссовер, а просто чуть приподнятый хэтчбек с передним приводом и типичным для французского автопрома набором «уникальных фишек».

И все же Citroen C3 Aircross выглядит довольно привлекательной покупкой. Цена не сильно кусается (хотя и дешевой машину не назовешь), дизайн весьма оригинальный (модель представляет собой отличный способ выделиться из толпы).

Если вам нравятся современные псевдокроссоверы, то Citroen C3 Aircross вполне стоит серьезно рассматривать.

Тест-драйв Citroen C3 Aircross, характеристики и цены

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Некоторые смеются, глядя на «конские» ценники корейских автомобилей, намекая на то, что по цифрам Hyundai и KIA уже близки к Volkswagen и даже BMW, в то время как по качеству — еще нет.

Но в последние годы, беря на тест корейские авто, я все чаще ловлю себя на мысли, что это утверждение уже не совсем справедливо.

Вот и новый Santa Fe производит неожиданно хорошее впечатление. Машина выглядит современно и дорого. Едет вполне внушительно и комфортно. Не разоряет на заправках. Напичкана электроникой и системами безопасности. Словом, это интересный выбор среди крупных кроссоверов, хотя и не дешевый.

Тест-драйв Hyundai Santa Fe, характеристики и цены

Toyota Camry

Toyota Camry

Новая Camry чуточку лучше старой. Которая была чуточку лучше предыдущей, а та была вообще идеальной. Разумеется, все это актуально, если вы — успешный мужчина за 40, который больше всего ценит в машинах надежность и не очень-то любит быструю езду.

При желании Camry легко и охотно ускоряется, да и едет уже не так валко, как старые поколения этой модели.

И все же, это автомобиль по-прежнему больше заточенный под комфорт, чем под драйв.

Зато дизайн у Camry теперь отнюдь не такой миролюбивый, как у легендарных 30-ки и 40-ки, которые, собственно, и создали неслыханный спрос на модель в Украине.

В 70-м кузове Camry выглядит современно и даже довольно агрессивно. Многим это по душе. Ведь теперь можно смело покупать надежный и солидный автомобиль, не боясь, что тебя сразу запишут в пенсионеры.

Тест-драйв Toyota Camry, характеристики и цены

Honda Civic 5D

Honda Civic

Новый Honda Civic подрос в размерах, обзавелся огромным багажником и стал вполне приемлемой заменой 7-му или 8-му Accord, не говоря уже о предыдущих Civic.

А в версии 5D, т.е. в кузове хэтчбек, машина выглядит и вовсе футуристично. А еще Civic получил вполне себе реактивный турбомотор, который в паре с вариатором очень даже "везет".

Фирменные хондовские подвеска и рулевое на своих законных местах - машина чуть жестковата, но отличается идеальной управляемостью даже на больших скоростях.

Тест-драйв Honda Civic 5D, характеристики и цены

Mazda 6 SW

Эта машина попала к нам на тест-драйв под конец года и... произвела неизгладимое впечатление.

На картинках сложно оценить, насколько красиво выглядит "шестерка" в кузове универсал, но в жизни разница с седаном разительна.

Как правило, седаны выглядят красивее универсалов, построенных на их базе. Зачастую последние выглядят, как утяжеленная версия первых.

Но не в этом случае. Обычная Mazda6 - красавица, но Mazda6 SW - это просто королева красоты.

А в остальном, впечатления сугубо положительные, как и от седана. Мягкая, но упругая подвеска. Отменная управляемость. Достойная динамика (даже с 2-литровым мотором - пока это единственная версия, доступная в Украине). Ну и да, емкий багажник - это всегда плюс.

Машина настолько удачная, что благодаря ей Mazda - единственный производитель, который упомянут в нашем рейтинге дважды.

Подробный тест-драйв Mazda6 SW будет опубликован на сайте НВ в ближайшее время.

Renault Koleos

Renault Koleos

Первый Koleos при всей своей невзрачности был весьма интересным автомобилем. С просторным салоном, огромным багажником, экономичным и тяговитым дизелем и, самое главное, удивительно комфортной подвеской.

Новое поколение Renault Koleos сохранило свои плюсы (хотя подвеска стала чуть пожестче, сказывается родство с Nissan X-Trail), и стало выглядеть заметно симпатичнее. Такую машину на парковке супермаркета уже не потеряешь.

Мягкий, плавный ход. Хорошая шумоизоляция, весьма экономичный мотор, много места в салоне и багажнике. Словом, весьма неплохой выбор на роль семейного автомобиля.

Тест-драйв Renault Koleos, характеристики и цены

Теги:   Mazda Volvo Renault BMW Hyundai Honda Тест-драйв НВ Citroen Toyota Авто Автомобиль Audi

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